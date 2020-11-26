رحيل دييجو – تأجيل مباراة بوكا جونيورز وإنترناسيونال في كوبا ليبرتادوريس

الخميس، 26 نوفمبر 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

دييجو مارادونا - كارلوس تيفيز

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" تأجيل موعد مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وإنترناسيونال البرازيلي في ذهاب ثمن نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وسبق أن ارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز في ولايتين بين 1981-82 و1995-97.

مارادونا سجل خلال الفترتين 35 هدفا في 71 بقميص الأصفر والأزرق، وحقق لقب الدوري الأرجنتيني موسم 1981.

وبسبب حالة الحداد في الأرجنتين والتي أعلنها رئيس البلاد تأجلت المباراة ليقام الذهاب في البرازيل يوم 2 ديسمبر المقبل على أن يقام الإياب في 9 ديسمبر على ملعب لا بومبونيرا.

كما سيتم تعديل مواعيد مباريات دور ربع النهائي بعد تحديد المواعيد للمباراة.

وكانت نسخة كوبا ليبرتادوريس قد عادت من جديد منذ شهر أكتوبر للانطلاق عقب توقفها 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وانطلقت مباريات ثمن النهائي فجر الأربعاء بمواجهة ريفر بليت الأرجنتيني والذي عاد بتعادل ثمين من أرض أتليتكو باراناينسي البرازيلي.

رحيل مارادونا بوكا جونيورز كوبا ليبرتادوريس
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