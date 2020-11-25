بايرن يتأهل لثمن نهائي الأبطال بثلاثية في سالزبورج.. وأتليتكو مدريد يتعادل مجددا أمام لوكوموتيف موسكو

حسم بايرن ميونيخ تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ثلاثية في شباك سالزبورج.

أما أتليتكو مدريد ففشل مجددا في فك شفرة فريق لوكوموتيف موسكو بتعادل جديد في المجموعة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة عقب مرور 4 جولات، بينما أتليتكو مدريد يحل ثانيا برصيد 5 نقاط وبفارق نقطتين عن لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث، ويتذيل سالزبورج الترتيب برصيد نقطة واحدة.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونيخ في الدقيقة 42، قبل أن يعزز الفريق تقدمه بهدف ثاني عن طريق وبر بالخطأ في مرماه.

وتعرض مارك روكا لاعب بايرن ميونيخ للطرد في الدقيقة 66 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثاني في 18 دقيقة، ونجح ليروي ساني في تأمين فوز بايرن ميونيخ بهدف ثالث في الدقيقة 68.

ونجح بيريشيا لاعب سالزبورج في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما المواجهة الثانية فحسم التعادل السلبي لقاء أتليتكو مدريد ولوكوموتيف موسكو.

وكان كوكي قد سجل هدفا لأتليتكو مدريد في الدقيقة 68 لكن ألغى حكم اللقاء الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.