رباعية مونشنجلادباخ أمام شاختار تقوده للصدارة.. وفودين يتأهل بمانشستر سيتي لثمن النهائي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 22:05

كتب : FilGoal

فيل فودين مع مانشستر سيتي ضد أولمبياكوس

تصدر بوروسيا مونشنجلادباخ مجموعته بالفوز على شاختار بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة منفردا بفارق 4 نقاط عن شاختار وفي انتظار مواجهة إنتر ضد ريال مدريد.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 4 نقط ويتذيل إنتر الترتيب برصيد نقطتين قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

أما مانشستر سيتي فحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز الرابع على التوالي.

وتغلب مانشستر سيتي على أولمبياكوس بهدف دون رد سجله فيل فودين في الدقيقة 36.

وغاب عن مواجهة اليوم، المحترف المصري أحمد حسن كوكا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورفع سيتي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة وبفارق 6 نقاط عن بورتو الذي يواجه مارسيليا مساء اليوم الأربعاء.

أما أولمبياكوس فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما مارسيليا يتذيل الترتيب بلا رصيد.

ليلة الأبطال مانشستر سيتي بوروسيا مونشنجلادباخ
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