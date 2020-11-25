انتهت ليلة الأبطال - ليفربول (0) - (2) أتالانتا.. إنتر (0) - (2) ريال مدريد
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 22:00
كتب : FilGoal
ليفربول (0) × (2) أتالانتا
نهاية المباراة
ق64 جوسينس يسجل الثاني في شباك ليفربول
ق61 خروج صلاح ونزول فيرمينو
ق60 جووول إيليتيتش يسجل الأول لأتالانتا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
================
إنتر (0) × (2) ريال مدريد
نهاية المباراة
ق59 جوووول رودريجو يضيف الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33 طرد فيدال بعد تلقي بطاقتين صفراوتين في 10 ثواني
ق7 جوووول هازارد يتقدم من ركلة جزاء
===============
بايرن ميونيخ (3) × (1) سالزبورج
نهاية المباراة
ق73 بيريشا يقلص الفارق بهدف أول لسالزبورج
ق68 ليروي ساني يضيف الثالث
ق52 جووول كومان يسجل الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 جوووول روبرت ليفاندوفسكي