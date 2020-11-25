رحيل دييجو - رئيس نابولي: هناك فكرة بتسمية الملعب "سان باولو-مارادونا"

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 21:44

كتب : FilGoal

مارادونا - سان باولو

اعترف أوريليو دي لاورينيتس رئيس نادي نابولي الإيطالي بإمكانية تغيير اسم ملعب سان باولو إلى دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفي الأسطورة الأرجنتينية عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية.

وقال دي لاورينيتس لشبكة "RMC sport" الفرنسية: "أرغب في عرض وجه مارادونا طيلة مباراة الغد".

وأضاف "هناك فكرة بتسمية الملعب سان باولو-مارادونا، هذا شيء نفكر فيه".

ويستعد نابولي لمواجهة رييكا الكرواتي، غدا الخميس، في رابع جولات الدوري الأوروبي على ملعب سان باولو.

وكان عمدة مدينة نابولي قد كتب أيضا عبر حسابه على "تويتر" في التفكير بتغيير اسم الملعب بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية.

مارادونا لعب لـ نابولي لمدة 7 مواسم قاد الفريق خلالها لحصد لقبين للدوري الإيطالي والتتويج القاري الأول في تاريخه.

وأصبح دييجو الهداف التاريخي للنادي قبل أن يُحطم دريس ميرتينيز ومن قبله ماريك هامشيك الرقم القياسي في السنوات الأخيرة.

وعلق نادي نابولي القميص رقم 10 إذ لم يرتديه أي لاعب من بعده في النادي البارتينوبي.

رحيل دييجو مارادونا سان باولو نابولي
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