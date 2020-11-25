رحيل دييجو - "العبقرية الأبدية" و"ساحر لا مثيل له".. نجوم الكرة ينعون مارادونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 21:21

كتب : FilGoal

مارادونا

ودع العالم اليوم 25 نوفمبر 2020 أسطورة كرة القدم والأيقونة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عقب تعرضه لسكتة قلبية.

جاء ذلك بعدما أجرى عملية في المخ قبل عدة أسابيع.

نجوم وأندية العالم أرسلوا رسائل تعزية ونعي في وفاة واحد من أساطير كرة القدم العالمية.

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ونعرض لكم أبرز ما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"شكر أبدي.. دييجو خالد"

نادي بوكا جونيورز

"نحبك إلى الأبد"

نادي أرجنتينوس جونيورز وأُعلن الحداد في النادي لمدة 3 أيام.

"شكرا على كل شيء، دييجو".

نادي برشلونة

"بعد أن شاركت اللعب معك كان ذلك امتيازا منحني الحياة، الآن نعم، ستصافح الله، دائما دييجو".

لويس هيرنانديز لاعب بوكا جونيورز ومنتخب المكسيك السابق

"يوم حزين لـ الأرجنتين وكرة القدم. تركنا لكنه لم يرحل لأن دييجو أبدي، اغتنم كل اللحظات اللطيفة التي عشتها معه وأريد أن أرسل التعازي لجميع أسرته. ارقد بسلام"

ليونيل ميسي

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"اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية. واحد من الأفضل في أي وقت مضى. ساحر لا مثيل له. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يُملأ أبدا. ارقد بسلام لن تُنسى أبدا".

كريستيانو رونالدو

"توفي دييجو أرماندو مارادونا... كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل افضل من لمسها وامتع عشاقها ..يوم حزين".

محمد أبو تريكة

"رحل إله كرة القدم.. شكرا على كل شيء دييجو".

أندريا بيرلو

"ارقد بسلام، دييجو أرماندو مارادونا. أنت أبدي"

حساب الأسطورة الهولندي الراحل يوان كرويف

"عشنا قصة لا تُنسى"

نادي خيميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني والذي دربه مارادونا منذ سبتمبر 2019 وحتى وفاته

"ارقد بسلام أسطورة"

محمد النني

"كنت دائما عبقريا. اليوم يوم حزين جدا وخسارة كبيرة. لكنك يا صديقي أبدي، إلى اللقاء دييجو ارقد في سلام"

كارلو أنشيلوتي

بينما اكتفى حساب يوفنتوس بعرض أحد أهداف دييجو المميزة في شباك الفريق بقميص نابولي

"اليوم يوم حزين بشكل لا يصدق، دييجو تركنا. لقد توقفت قلوبنا عن الخفقان للحظة. ارقد بسلام يا عزيزي دييجو. نحن نحبك".

جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

"إلى اللقاء دييجو"

نادي ريفر بليت

"فنان عبقري.. سيد اللعبة.. واحد من عظماء التاريخ ارقد بسلام.. دييجو مارادونا"

نادي تشيلسي الإنجليزي

"دائما في قلوبنا.. إلى اللقاء دييجو"

نادي نابولي

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