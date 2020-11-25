رحيل دييجو - "العبقرية الأبدية" و"ساحر لا مثيل له".. نجوم الكرة ينعون مارادونا

ودع العالم اليوم 25 نوفمبر 2020 أسطورة كرة القدم والأيقونة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عقب تعرضه لسكتة قلبية.

جاء ذلك بعدما أجرى عملية في المخ قبل عدة أسابيع.

نجوم وأندية العالم أرسلوا رسائل تعزية ونعي في وفاة واحد من أساطير كرة القدم العالمية.

ونعرض لكم أبرز ما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"شكر أبدي.. دييجو خالد"

نادي بوكا جونيورز

"نحبك إلى الأبد"

نادي أرجنتينوس جونيورز وأُعلن الحداد في النادي لمدة 3 أيام.

❤ Te amamos por siempre, Pelusa. pic.twitter.com/ToVCHnmjY8 — Argentinos Juniors (desde 🏡) (@AAAJoficial) November 25, 2020

"شكرا على كل شيء، دييجو".

نادي برشلونة

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

"بعد أن شاركت اللعب معك كان ذلك امتيازا منحني الحياة، الآن نعم، ستصافح الله، دائما دييجو".

لويس هيرنانديز لاعب بوكا جونيورز ومنتخب المكسيك السابق

Haber compartido las canchas contigo fue un privilegio que me dio la vida, ahora sí, estrecharás la mano de Dios, HASTA SIEMPRE DIEGO. ⚽🖤 pic.twitter.com/Y8bgtIhGos — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) November 25, 2020

"يوم حزين لـ الأرجنتين وكرة القدم. تركنا لكنه لم يرحل لأن دييجو أبدي، اغتنم كل اللحظات اللطيفة التي عشتها معه وأريد أن أرسل التعازي لجميع أسرته. ارقد بسلام"

ليونيل ميسي

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

"اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية. واحد من الأفضل في أي وقت مضى. ساحر لا مثيل له. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يُملأ أبدا. ارقد بسلام لن تُنسى أبدا".

كريستيانو رونالدو

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

"توفي دييجو أرماندو مارادونا... كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل افضل من لمسها وامتع عشاقها ..يوم حزين".

محمد أبو تريكة

توفي دييغو أرماندو مارادونا ...كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل افضل من لمسها وامتع عشاقها ..يوم حزين — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) November 25, 2020

"رحل إله كرة القدم.. شكرا على كل شيء دييجو".

أندريا بيرلو

Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020

"ارقد بسلام، دييجو أرماندو مارادونا. أنت أبدي"

حساب الأسطورة الهولندي الراحل يوان كرويف

Rest in peace, Diego Armando Maradona. You are eternal. pic.twitter.com/qHN7Qc4oxa — Johan Cruyff (@JohanCruyff) November 25, 2020

"عشنا قصة لا تُنسى"

نادي خيميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني والذي دربه مارادونا منذ سبتمبر 2019 وحتى وفاته

"ارقد بسلام أسطورة"

محمد النني

"كنت دائما عبقريا. اليوم يوم حزين جدا وخسارة كبيرة. لكنك يا صديقي أبدي، إلى اللقاء دييجو ارقد في سلام"

كارلو أنشيلوتي

You were always a genius. Today is a very sad day and a great loss. But you my friend are eternal. Ciao Diego. Rest In Peace pic.twitter.com/jeNxXzM6s9 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 25, 2020

بينما اكتفى حساب يوفنتوس بعرض أحد أهداف دييجو المميزة في شباك الفريق بقميص نابولي

"اليوم يوم حزين بشكل لا يصدق، دييجو تركنا. لقد توقفت قلوبنا عن الخفقان للحظة. ارقد بسلام يا عزيزي دييجو. نحن نحبك".

جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

🗣️ FIFA President Gianni Infantino: “Today is an unbelievably sad day. Our Diego left us. Our hearts – of all of us who loved him for how he was, and for what he represented – have stopped beating for a moment. Rest in peace, dear Diego. We love you.” 👉 https://t.co/1cSG5AjO4E pic.twitter.com/aeSomVvm5T — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

"إلى اللقاء دييجو"

نادي ريفر بليت

"فنان عبقري.. سيد اللعبة.. واحد من عظماء التاريخ ارقد بسلام.. دييجو مارادونا"

نادي تشيلسي الإنجليزي

A genius of his art. A master of our game. One of the all-time greats. Rest in peace, Diego Maradona. 💙 pic.twitter.com/SRsFhnGrlX — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 25, 2020

"دائما في قلوبنا.. إلى اللقاء دييجو"

نادي نابولي