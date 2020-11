رحيل دييجو - "العبقرية الأبدية" و"ساحر لا مثيل له".. نجوم الكرة ينعون مارادونا

ودع العالم اليوم 25 نوفمبر 2020 أسطورة كرة القدم والأيقونة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عقب تعرضه لسكتة قلبية.

جاء ذلك بعدما أجرى عملية في المخ قبل عدة أسابيع.

نجوم وأندية العالم أرسلوا رسائل تعزية ونعي في وفاة واحد من أساطير كرة القدم العالمية.

ونعرض لكم أبرز ما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"شكر أبدي.. دييجو خالد"

نادي بوكا جونيورز

"نحبك إلى الأبد"

نادي أرجنتينوس جونيورز وأُعلن الحداد في النادي لمدة 3 أيام.

"شكرا على كل شيء، دييجو".

نادي برشلونة

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A

"بعد أن شاركت اللعب معك كان ذلك امتيازا منحني الحياة، الآن نعم، ستصافح الله، دائما دييجو".

لويس هيرنانديز لاعب بوكا جونيورز ومنتخب المكسيك السابق

"يوم حزين لـ الأرجنتين وكرة القدم. تركنا لكنه لم يرحل لأن دييجو أبدي، اغتنم كل اللحظات اللطيفة التي عشتها معه وأريد أن أرسل التعازي لجميع أسرته. ارقد بسلام"

ليونيل ميسي

View this post on Instagram

"اليوم أقول وداعا لصديق والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية. واحد من الأفضل في أي وقت مضى. ساحر لا مثيل له. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يُملأ أبدا. ارقد بسلام لن تُنسى أبدا".

كريستيانو رونالدو

"توفي دييجو أرماندو مارادونا... كرة القدم حزينة والعالم حزين لرحيل افضل من لمسها وامتع عشاقها ..يوم حزين".

محمد أبو تريكة

"رحل إله كرة القدم.. شكرا على كل شيء دييجو".

أندريا بيرلو

"ارقد بسلام، دييجو أرماندو مارادونا. أنت أبدي"

حساب الأسطورة الهولندي الراحل يوان كرويف

Rest in peace, Diego Armando Maradona. You are eternal. pic.twitter.com/qHN7Qc4oxa

"عشنا قصة لا تُنسى"

نادي خيميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني والذي دربه مارادونا منذ سبتمبر 2019 وحتى وفاته

"ارقد بسلام أسطورة"

محمد النني

"كنت دائما عبقريا. اليوم يوم حزين جدا وخسارة كبيرة. لكنك يا صديقي أبدي، إلى اللقاء دييجو ارقد في سلام"

كارلو أنشيلوتي

You were always a genius. Today is a very sad day and a great loss.

But you my friend are eternal.

Ciao Diego.

Rest In Peace pic.twitter.com/jeNxXzM6s9