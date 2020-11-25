ليلة الأبطال - تشكيل ليفربول: صلاح أساسي أمام أتالانتا
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 20:57
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام أتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويعود صلاح للعب مجددا بعد سلبية المسحة الخاصة به من فيروس كورونا.
ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 9 نقاط وبفارق خمس نقاط عن أياكس وأتالانتا.
وجاء تشكيل ليفربول الأساسي كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ريس ويليامز - نيكو ويليامز - جويل ماتيب - كونستانتينوس تسيميكاس
الوسط: كورتيس جونز - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر
الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي