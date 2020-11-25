ليلة الأبطال - تشكيل ليفربول: صلاح أساسي أمام أتالانتا

يقود محمد صلاح التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام أتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويعود صلاح للعب مجددا بعد سلبية المسحة الخاصة به من فيروس كورونا.

ويتصدر ليفربول مجموعته برصيد 9 نقاط وبفارق خمس نقاط عن أياكس وأتالانتا.

وجاء تشكيل ليفربول الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ريس ويليامز - نيكو ويليامز - جويل ماتيب - كونستانتينوس تسيميكاس

الوسط: كورتيس جونز - جورجينيو فينالدوم - جيمس ميلنر

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديفوك أوريجي