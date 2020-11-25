تشكيل ليلة الأبطال - ثنائية "لا-لو" في هجوم إنتر.. ودياز يقود ريال مدريد

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 20:55

كتب : FilGoal

إنتر - ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا

يقود ثنائي "لا-لو" لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو هجوم إنتر الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

بينما يظهر ماريانو دياز أساسيا مع ريال مدريد في الخط الهجومي، إذ يعود الملكي لخطة 4-2-3-1.

ويعوض ناتشو هيرنانديز المصاب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، بينما يتواجد أشرف حكيمي في الجهة اليمنى لصفوف النيراتزوري.

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وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد على ميدانه بنتيجة 3-2.

تشكيل إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – أليساندرو باستوني

الوسط: أشرف حكيمي – نيكولو باريلا – روبرتو جاليارديني – أرتورو فيدال – أشلي يونج

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – رومليو لوكاكو

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – رافاييل فاران – ناتشو – فيرلاند ميندي

الوسط: لوكا مودريتش – توني كروس

أمامهم: مارتن أوديجارد – لوكاس فاسكيز – إدين هازارد

الهجوم: ماريانو دياز

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