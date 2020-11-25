رحيل دييجو - حداد 3 أيام في الأرجنتين.. ورئيس البلاد: لم يمنحنا سوى السعادة

أعلنت الرئاسة الأرجنتينية حالة الحداد لمدة 3 أيام عقب وفاة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا.

ألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين أوضح أنه لا يوجد أي شيء رسمي مخطط له حول الجنازة أو الوداع الشعبي حتى الآن.

وقال الرئيس في تصريحات نقلها موقع "Ole" الأرجنتيني: "ما طلبته هو الحديث مع العائلة، وفتح أبواب الولاية من أجل دييجو".

وأوضح أنه تواصل مع كريستيان مالاسبنيا رئيس نادي أرجنتينوس جونيورز –أول ناد لعب له- من أجل الاستعداد لاستضافة الملعب جنازة مارادونا إذا سمحت عائلته.

وقال رئيس البلاد لقناة "Tyc sport" الأرجنتينية: "أعطانا السعادة فقط. نحن مدينون له إلى الأبد. لم يمنحنا سوى السعادة".

وأضاف "كان رجلا عبقريا ودافع عما أراد، هذا هو مارادونا النقي".

وأكمل "لقد زارني في فبراير الماضي وتحدثنا عن كرة القدم وخيميناسيا".

كما نشر رئيس البلاد عبر حسابه على "تويتر" نعيا لـ مارادونا قال فيه: "لقد أخذتنا إلى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت الأعظم".

"شكرا لوجودك يا دييجو. سنفتقدك مدى الحياة".

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

الأسطورة الأرجنتينية توفي في منزله عقب تعرضه لسكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وكان مارادونا قد أجرى عملية جراحية في الأرجنتين مطلع الشهر الجاري عقب تعرضه لنزيف في المخ، وخرج بعد 8 أيام من المستشفى.

وكشف التصوير المقطعي حينها عن وجود ورم دموي يعرف باسم نزيف في الدماغ.