محمد إبراهيم: أسعى للانضمام لمنتخب مصر عبر سيراميكا كليوباترا.. انضمامي للنادي تحدي مختلف

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - محمد إبراهيم - الإسماعيلي

يسعى محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا للانضمام إلى منتخب مصر عبر بوابة ناديه الجديد.

وانضم محمد إبراهيم إلى سيراميكا كليوباترا قادما من مصر للمقاصة ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وقال إبراهيم في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "اختياري لسيراميكا كليوباترا بعد الاقتناع بفكر المسؤولين عن النادي ورغبتهم في صناعة أمر مميز".

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وتابع "أي لاعب يختار المكان الذي يناسبه وطموحي هو الانتقال إلى نادي يضمن لي المشاركة بشكل أساسي".

وكشف محمد إبراهيم "أبرز ما يميز سيراميكا كليوباترا هو الجدية كما أن انتقالي إلى هذا النادي بمثابة تحدي مختلف".

وشدد صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا "أفضل الانتقال إلى النادي الذي يكون (شاريني)، وأتمنى أن يحالفني التوفيق معهم".

وأضاف محمد إبراهيم "النادي تعاقد مع صفقات مميزة للغاية وعلى أعلى مستوى ولكن ينتظره التوفيق".

وبالحديث عن منتخب مصر أوضح "كنت أتعشم في التواجد ضمن قائمة اللاعبين خلال المعسكر الأخير".

وتابع "لكن أسعى للتواجد في الفترة المقبلة ضمن صفوف منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "الجميع هنا يعمل على أن يكون سيراميكا كليوباترا إضافة قوية في الدوري المصري".

سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم
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