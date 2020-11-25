رحييل دييجو – بيليه: فقدت صديقا عظيما.. أتمنى أن نلعب الكرة سويا في السماء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

بيليه ومارادونا

"يا لها من أنباء حزينة" بتلك الكلمات أعرب الأيقونة البرازيلية بيليه عن حزنه لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

وتوفي مارادونا اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 بعد جراء سكتة قلبية وعقب إجرائه جراحة في المخ قبل عدة أسابيع.

وقال بيليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على النبأ: "يا لها من أبناء حزينة، فقدت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة".

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وأضاف "هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن للآن أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته".

واتم بيليه تعزيته "أتمنى يوما ما أن نلعب الكرة سويا في السماء".

رحيل دييجو بيليه مارادونا
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