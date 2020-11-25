رحيل دييجو – كوميك بوك في الجول.. مارادونا يحكي لرونالدو وميسي لماذا هو الملك

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 19:32

كتب : أحمد العريان

مارادونا - رسمة أحمد نبيل

"أنا صاحب الخدعة أنا ملك الأرجنتين أنا من لم يدخل كأس العالم بلاد التانجو من بعدي حتى الآن.. أنا دييجو أرماندو مارادونا".

وتوفي في الـ25 من نوفمبر 2020 الأيقونة الأرجنتينية وأحد أساطير كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا ويعيد FilGoal.com نشر بعضا من القصص حول أفضل ما قدمه في الملاعب.

والآن الأيقونة الأرجنتينية يحكي في سلسلة "كوميك بوك في الجول" لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لماذا هو ملك اللعبة.

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مارادونا كوميك بوك في الجول
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