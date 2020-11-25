بن ناصر: الشرط الجزائي؟ سعيد للغاية في ميلان.. وإبراهيموفيتش جعلني لاعبا أفضل

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان - دوجلاس كوستا - يوفنتوس

أوضح الجزائري إسماعيل بن ناصر عدم تفكيره في الشرط الجزائي في تعاقده مع ميلان الإيطالي.

ويمتلك متوسط الجزائري شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو يُفعل بدءا من الصيف المقبل.

وقال بن ناصر:"لا أفكر في هذا، هذا ليس عملي، أفكر في الملعب وأنا سعيد للغاية في ميلان".

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وتحدث عن تأثير زلاتان إبراهيموفيتش: "سعيد لأنني ألعب وأتعلم الكثير من".

وأضاف "كنت لاعبا مختلفا منذ عام مضى، الآن أتعلم عديد الأشياء، إبراهيموفيتش جعلني لاعبا أفضل، يريد منا أن نصبح محترفين، ويتحدث كثيرا وهذا يساعدنا أيضا".

ويستعد ميلان لملاقاة ليل الفرنسي في الدوري الأوروبي ضمن مواجهات الجولة الرابعة.

وواصل أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2019: "عندما تخسر مباراة تريد الفوز في التالية، ونحن نفعل كل شيء من أجل الفوز".

وأتم "من الرائع العودة لفرنسا واللعب أمام فريق مثل ليل، أحب اللعب بقميص ميلان".

ميلان خسر ذهابا في سان سيرو بنتيجة 3-0 لتتوقف سلسلة اللاخسارة عند 24 مباراة في جميع المسابقات.

ويحتل الروسونيري وصافة ترتيب المجموعة بفارق نقطة واحدة عن الفريق الفرنسي قبل مواجهة الغد مساء الخميس.

إسماعيل بن ناصر ميلان في إيطاليا
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