في الدرجة الثانية - جولة التعادلات في بحري.. وفوز بتروجت والمريخ في مجموعة القاهرة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

بتروجت

حسم التعادل خمس مباريات في الجولة الأولى من مجموعة بحري في الدرجة الثانية، بينما تعادل نادي زد في أولى مبارياته أمام القناة بمجموعة القاهرة.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأولى لمجموعتي القاهرة وبحري وتأجلت مباراة الجزيرة أمام الحمام بسبب هطول الأمطار على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير وتم إلغاء المباراة.

كما تأجلت ثلاث مباريات لتقام السبت بسبب عدم حصول الملاعب على الموافقة الأمنية وهم بلدية المحلة وبني عبيد والزرقا مع طنطا وجمهورية شبين ضد سرس الليان.

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وجاءت نتائج مجموعة القاهرة كالآتي:

فوز بتروجت بقيادة علاء عبد العال أمام كوكاكولا بثلاثة أهداف دون رد.

تعادل الترسانة أمام السكة الحديد بهدفين لكل فريق، كما تعادل الداخلية ضد النصر بهدف لكل فريق.

وتعادل زد في أولى مبارياته أمام القناة بدون أهداف كما تعادل منتخب السويس مع الوافد الجديد بورتو السويس بهدف لكل فريق.

وأخيرا تغلب المريخ على النجوم بهدف دون مقابل.

بينما مجموعة بحري كانت نتائجها كالآتي:

حقق أبو قير للأسمدة الفوز بقيادة أحمد الكأس على كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف.

تعادل المنصورة مع بيلا سلبيا، وبنفس النتيجة تعادل دمنهور أمام حرس الحدود، كما تعادل الأولمبي مع سبورتنج.

وتعادل فاركو مع الرجاء بهدف لكل فريق، وبنفس النتيجة تعادل دكرنس أمام المالية.

في الدرجة الثانية بتروجت المريخ زد
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