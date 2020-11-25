دي ليخت: يجب أن نكون أكثر جرأة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

طالب ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس فريقه بأن يكون أكثر جرأة في المباريات حتى يتمكن من صناعة العديد من الفرص التي تترجم في النهاية لأهداف، وذلك بعد الفوز الصعب على فرينكفاروزي المجري في دوري أبطال أوروبا.

وحجز يوفنتوس مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا قبل مبارتين من نهاية مرحلة المجموعات بالفوز 2-1 على الفريق المجري في اللحظات الأخيرة.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة، فريق فرينكفاروزي كان متماسكا".

أخبار متعلقة
برونو: لهذا السبب تركت تنفيذ ركلة الجزاء ضد باشاك شهير لـ راشفورد جوارديولا: علينا إسقاط أولمبياكوس لكي ننسى دوري الأبطال حتى فبراير المقبل مدرب بايرن: نحترم سالزبورج كثيرا لكن من الصعب على أي خصم هزيمتنا مدافع ليفربول: علينا القتال بقوة أمام أتالانتا ونسيان الفوز 5-0 في إيطاليا

وأضاف الهولندي "كانوا يلعبون كوحدة واحدة وكان من الصعب اختراق صفوفهم من قبل لاعبينا".

وأكمل "كنا بحاجة إلى تحريك الكرة بسرعة أكبر وبحاجة إلى الضغط المتقدم".

وأتم "يجب أن نكون أكثر جرأة لأننا إذا فعلنا ذلك يمكننا خلق المزيد من الفرص".

يوفنتوس حول تأخره بهدف في الدقيقة 19 عن طريق ميرتو يوزوني لفوز صعب، بعدما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35.

ثم خطف ألفارو موراتا نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 92.

ومن جهته، قال موراتا: "كل المباريات في دوري الأبطال صعبة ولكننا حققنا الفوز في النهاية وهذا كل ما يهم".

وأضاف المهاجم الإسباني "نحن سعداء والآن يمكننا التركيز على الدوري الإيطالي".

وواصل "ألعب بشكل أفضل الآن. أحاول أن أشارك بشكل أكبر في بناء اللعب وأسجل بانتظام مؤخرًا".

وأتم "لقد ارتطمت تسديدتي بالقائم في لقاء فرينكفاروزي ولكن بعد ذلك حالفني الحظ وسجلت".

يوفنتوس ماتياس دي ليخت ألفارو موراتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد أحمد يعلن في بيان رسمي استئنافه ضد عقوبته أمام المحكمة الرياضية 10 دقيقة | إفريقيا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: لم نتلق أي نتيجة لمسحة كاف.. ما يقال ليس صحيحا 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دي ليخت: يجب أن نكون أكثر جرأة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر في الأهلي لـ في الجول: نتيجة مسحة كاف لم تظهر بعد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كلوب للاعبيه: من الآن وحتى مايو سنحتاج للضغط على أنفسنا أكثر ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب دينامو كييف: كومان أخبرني بمدة غياب بيكيه وفاتي ورأيه في أتلتيكو مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
شريفي يخضع لبرنامج تخسيس مع الإسماعيلي وعملية تنظيف للركبة لأبو اليزيد ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: كازادي يصل القاهرة الأربعاء لإتمام التعاقد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق
قد ينال إعجابك