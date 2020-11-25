دي ليخت: يجب أن نكون أكثر جرأة

طالب ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس فريقه بأن يكون أكثر جرأة في المباريات حتى يتمكن من صناعة العديد من الفرص التي تترجم في النهاية لأهداف، وذلك بعد الفوز الصعب على فرينكفاروزي المجري في دوري أبطال أوروبا.

وحجز يوفنتوس مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا قبل مبارتين من نهاية مرحلة المجموعات بالفوز 2-1 على الفريق المجري في اللحظات الأخيرة.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت مباراة صعبة، فريق فرينكفاروزي كان متماسكا".

وأضاف الهولندي "كانوا يلعبون كوحدة واحدة وكان من الصعب اختراق صفوفهم من قبل لاعبينا".

وأكمل "كنا بحاجة إلى تحريك الكرة بسرعة أكبر وبحاجة إلى الضغط المتقدم".

وأتم "يجب أن نكون أكثر جرأة لأننا إذا فعلنا ذلك يمكننا خلق المزيد من الفرص".

يوفنتوس حول تأخره بهدف في الدقيقة 19 عن طريق ميرتو يوزوني لفوز صعب، بعدما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35.

ثم خطف ألفارو موراتا نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 92.

ومن جهته، قال موراتا: "كل المباريات في دوري الأبطال صعبة ولكننا حققنا الفوز في النهاية وهذا كل ما يهم".

وأضاف المهاجم الإسباني "نحن سعداء والآن يمكننا التركيز على الدوري الإيطالي".

وواصل "ألعب بشكل أفضل الآن. أحاول أن أشارك بشكل أكبر في بناء اللعب وأسجل بانتظام مؤخرًا".

وأتم "لقد ارتطمت تسديدتي بالقائم في لقاء فرينكفاروزي ولكن بعد ذلك حالفني الحظ وسجلت".