كلوب للاعبيه: من الآن وحتى مايو سنحتاج للضغط على أنفسنا أكثر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 16:26

كتب : FilGoal

ليفربول - أياكس

طلب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من لاعبيه الضغط على أنفسهم من الآن وحتى نهاية الموسم الجاري في مايو المقبل، من أجل الظفر بالبطولات.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المهم للغاية أن يدرك كل لاعب أهميته في الفريق، في هذا الموسم، أكثر من أي موسم آخر".

وأكمل "على الرغم من صعوبة الأمر مؤخراً في ظل ضغط المباريات وما يحدث بسبب فيروس كورونا، إلا أنه يمثل فرصة رائعة للاعبين".

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وتابع المدرب الألماني "لقد رأينا في الأداء ضد ليستر سيتي مدى تصميم اللاعبين، رأيت مجموعة مليئة بالشجاعة والرغبة في القتال".

وأضاف في رسالة للاعبيه "سنحتاج إلى كل إمكانياتنا من الآن وحتى مايو، سنحتاج إلى الضغط على أنفسنا أكثر مما فعلنا من قبل".

وواصل "لدي إيمان كامل بالفريق، من اللاعب الأكثر خبرة حتى أصغر لاعب لدينا. أدائنا حتى الآن في مواجهة الشدائد، يظهر لي أن هؤلاء الأولاد يؤمنون بما نقوم به ولكن الأهم من ذلك أنهم يؤمنون ببعضهم البعض، يمكن أن تكون هذه هي الخلطة السرية".

ويعاني يورجن كلوب مدرب ليفربول من عجز شديد في قائمة لاعبيه بسبب كثرة المصابين، خاصة في خط الدفاع في ظل إصابة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وترينت ألكسندر-أرنولد.

فيما يعاني جوردن هندرسون من إصابة عضلية، وأليكس تشامبرلين وتياجو ألكانتارا من إصابات ابعدتهما عن الملاعب منذ فترة.

وشدد مدرب بروسيا دورتموند السابق "ضد ليستر رأيت لاعبين يحملون مسؤولية جلب الفخر والسعادة لجماهيرهم".

وأتم "سيكون هذا هدفنا مجدداً يوم الأربعاء أمام أتالانتا، لا يمكنني ضمان ما ستكون عليه النتيجة، لكن يمكنني أن أعد بأننا سنقدم كل ما لدينا حتى نهاية اللقاء".

ويحل أتالانتا ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد، بعدما خسر 0-5 على يد الحمر في مباراة الجولة الثالثة.

ليفربول يمكنه حسم التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال بالفوز على أتالانتا في أنفيلد، فالفريق يملك 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

يورجن كلوب ليفربول
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