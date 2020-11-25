مدرب دينامو كييف: كومان أخبرني بمدة غياب بيكيه وفاتي ورأيه في أتلتيكو مدريد

كشف ميرتشا لوتشيسكو المدير الفني لدينامو كييف الأوكراني عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة سحق دينامو كييف برباعية دون رد في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا؛ ليضمن التأهل لدور الـ16 للمسابقة.

وقال لوتشيسكو عن الحوار الذي التقطته عدسات قناة "Movistar+" الإسبانية: "قلت له: لقد شاهدت مباراتك ضد أتلتيكو مدريد، الفريق قدم شوط أول رائع للغاية".

وأضاف "كومان قال لي: لكنهم دافعوا بقوة. لأرد عليه وأقول: لكن الفريق أتيحت له فرص للتسجيل".

وواصل لوتشيشكو "أخبرني كومان أن برشلونة يواجه حظ سيء مع الإصابات".

وتابع "قال لي إن أنسو فاتي سيغيب لـ3 أشهر، وجيرار بيكيه سيغيب لـ4 أو 5 أشهر، وربما يغيب سيرجي روبيرتو لشهرين".

وأتم كومان حديثه للوتشيسكو قائلا: "لديك نفس المشكلة أيضا (كثرة الإصابات). هذا جنون".

وكان كومان قد استبعد ليونيل ميسي من رحلة أوكرانيا لحصوله على المزيد من الراحة.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة حتى الآن بعد مرور 4 جولات، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس.

ويواجه برشلونة نظيره فرينكفاروزي في الجولة المقبلة على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست.