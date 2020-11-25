شريفي يخضع لبرنامج تخسيس مع الإسماعيلي وعملية تنظيف للركبة لأبو اليزيد

يخضع رضوان شريفي لاعب الإسماعيلي الجديد لبرنامج تخسيس وآخر بدني مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق خضع لعملية تنظيف للركبة بسبب معاناته من خشونة متقدمة.

وعانى اللاعب من إصابة في ركبته سببت له خشونة زائدة، وأثر ذلك على مردوده في المباريات خلال الموسم الماضي.

ويتابع الجهاز الطبي للدراويش حالة اللاعب ويقيس مدى استجابته للعلاج في الفترة الحالية.

رضوان شريفي واحد من أربع صفقات عقدها الإسماعيلي خلال فترة القيد الحالية، بجانب أري بابل وأحمد مصطفى وفخر الدين بن يوسف.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع إبراهيم عبد القوي لاعب وسط سموحة، قبل أن يتراجع عن إتمام الصفقة بعد الإعلان عنها بسبب خلاف في الاتفاق على بنود التعاقد.