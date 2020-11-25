شريفي يخضع لبرنامج تخسيس مع الإسماعيلي وعملية تنظيف للركبة لأبو اليزيد

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 16:23

كتب : ياسر الشريف

رضوان شريفي - الإسماعيلي

يخضع رضوان شريفي لاعب الإسماعيلي الجديد لبرنامج تخسيس وآخر بدني مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق خضع لعملية تنظيف للركبة بسبب معاناته من خشونة متقدمة.

وعانى اللاعب من إصابة في ركبته سببت له خشونة زائدة، وأثر ذلك على مردوده في المباريات خلال الموسم الماضي.

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: عرض عبد الرحمن مجدي للبيع بأعلى سعر؟ محض خيال الإسماعيلي يهزم طلائع الجيش وديا بمشاركة بابل لأول مرة الإسماعيلي يتفق على خوض خامس ودياته أمام البنك الأهلي

ويتابع الجهاز الطبي للدراويش حالة اللاعب ويقيس مدى استجابته للعلاج في الفترة الحالية.

رضوان شريفي واحد من أربع صفقات عقدها الإسماعيلي خلال فترة القيد الحالية، بجانب أري بابل وأحمد مصطفى وفخر الدين بن يوسف.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع إبراهيم عبد القوي لاعب وسط سموحة، قبل أن يتراجع عن إتمام الصفقة بعد الإعلان عنها بسبب خلاف في الاتفاق على بنود التعاقد.

في الدوري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب للاعبيه: من الآن وحتى مايو سنحتاج للضغط على أنفسنا أكثر 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب دينامو كييف: كومان أخبرني بمدة غياب بيكيه وفاتي ورأيه في أتلتيكو مدريد 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
شريفي يخضع لبرنامج تخسيس مع الإسماعيلي وعملية تنظيف للركبة لأبو اليزيد 15 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: كازادي يصل القاهرة الأربعاء لإتمام التعاقد 26 دقيقة | ميركاتو
أجايي: جماهير الأهلي تحب دوري الأبطال.. والزمالك من أقوى الفرق التي واجهتها 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيرلو ينتقد أداء لاعبيه رغم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التتويج الأخير – مدرب الرجاء لـ في الجول: الزمالك استحق الكأس وحسام حسن هزمني مرتين 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مفاتيح نهائي القرن - ذكاء وسرعة الخطوات الأولى لـ بنشرقي.. وكيف يوقفه الأهلي ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق
قد ينال إعجابك