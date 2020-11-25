بيرلو ينتقد أداء لاعبيه رغم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 15:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في سبيزيا

انتقد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أداء لاعبيه في مباراة فرينكفاروزي المجري بدوري أبطال أوروبا رغم نجاحهم في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وحجز يوفنتوس مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا قبل مبارتين من نهاية دور المجموعات بعد هدف ألفارو موراتا في اللحظات الأخيرة ضد فرينكفاروزي المجري.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أردنا أن نبدأ بأسلوب مختلف. لم نضغط في البداية بالشكل الذي كنا نرغب فيه".

أخبار متعلقة
برونو: لهذا السبب تركت تنفيذ ركلة الجزاء ضد باشاك شهير لـ راشفورد جوارديولا: علينا إسقاط أولمبياكوس لكي ننسى دوري الأبطال حتى فبراير المقبل مدافع ليفربول: علينا القتال بقوة أمام أتالانتا ونسيان الفوز 5-0 في إيطاليا مدرب بايرن: نحترم سالزبورج كثيرا لكن من الصعب على أي خصم هزيمتنا

وأضاف "كنت أتوقع المزيد من اللاعبين، كان علينا محاولة تحريك الكرة بسرعة أكبر لاختراق خطوطهم".

وشدد المدرب الشاب "حركنا الكرة ببطء شديد، مما سهل عليهم الدفاع".

وأردف "كان من المهم ألا نفقد تنظيمنا في ظل المعاناة من الهجمات المرتدة التي تعرضنا لها في الشوط الأول، نعم تحسننا مع بداية الشوط الثاني، لكننا لم نحرك الكرة بالسرعة الكافية".

واستمر "حاول آرثر التقدم بالكرة للأمام كثيرًا عندما كان ينبغي أن نحاول استخدام الأجنحة أكثر".

وتابع "باولو ديبالا يتحسن، إنه عائد من فترة غياب ويستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستواك".

وواصل بيرلو "عودة ماتيس دي ليخت مهمة بالنسبة لنا، إنه يساعدنا كثيرًا عند استحواذنا على الكرة".

وأتم عن مدافعه الهولندي "دي ليخت يبلغ من العمر 20 عامًا فقط لكنه يتمتع بالفعل بصفات القائد".

وسجل موراتا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تسجيل كل من كريستيانو رونالدو وميرتو يوزوني في الشوط الأول ليحقق اليوفي الفوز 2-1.

يوفنتوس حول تأخره بهدف في الدقيقة 19 عن طريق أوزوني لفوز صعب، بعدما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35.

وخطف ألفارو موراتا نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 92.

أندريا بيرلو يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: كازادي يصل القاهرة الأربعاء لإتمام التعاقد 50 ثاتيه | ميركاتو
أجايي: جماهير الأهلي تحب دوري الأبطال.. والزمالك من أقوى الفرق التي واجهتها 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بيرلو ينتقد أداء لاعبيه رغم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التتويج الأخير – مدرب الرجاء لـ في الجول: الزمالك استحق الكأس وحسام حسن هزمني مرتين 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مفاتيح نهائي القرن - ذكاء وسرعة الخطوات الأولى لـ بنشرقي.. وكيف يوقفه الأهلي 43 دقيقة | تقرير في الجول
برونو: لهذا السبب تركت تنفيذ ركلة الجزاء ضد باشاك شهير لـ راشفورد 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توقعات نجوم الفن لنهائي القرن بين الزمالك والأهلي 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: علينا إسقاط أولمبياكوس لكي ننسى دوري الأبطال حتى فبراير المقبل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق
قد ينال إعجابك