بيرلو ينتقد أداء لاعبيه رغم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال

انتقد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أداء لاعبيه في مباراة فرينكفاروزي المجري بدوري أبطال أوروبا رغم نجاحهم في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من المسابقة.

وحجز يوفنتوس مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا قبل مبارتين من نهاية دور المجموعات بعد هدف ألفارو موراتا في اللحظات الأخيرة ضد فرينكفاروزي المجري.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أردنا أن نبدأ بأسلوب مختلف. لم نضغط في البداية بالشكل الذي كنا نرغب فيه".

وأضاف "كنت أتوقع المزيد من اللاعبين، كان علينا محاولة تحريك الكرة بسرعة أكبر لاختراق خطوطهم".

وشدد المدرب الشاب "حركنا الكرة ببطء شديد، مما سهل عليهم الدفاع".

وأردف "كان من المهم ألا نفقد تنظيمنا في ظل المعاناة من الهجمات المرتدة التي تعرضنا لها في الشوط الأول، نعم تحسننا مع بداية الشوط الثاني، لكننا لم نحرك الكرة بالسرعة الكافية".

واستمر "حاول آرثر التقدم بالكرة للأمام كثيرًا عندما كان ينبغي أن نحاول استخدام الأجنحة أكثر".

وتابع "باولو ديبالا يتحسن، إنه عائد من فترة غياب ويستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستواك".

وواصل بيرلو "عودة ماتيس دي ليخت مهمة بالنسبة لنا، إنه يساعدنا كثيرًا عند استحواذنا على الكرة".

وأتم عن مدافعه الهولندي "دي ليخت يبلغ من العمر 20 عامًا فقط لكنه يتمتع بالفعل بصفات القائد".

وسجل موراتا هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تسجيل كل من كريستيانو رونالدو وميرتو يوزوني في الشوط الأول ليحقق اليوفي الفوز 2-1.

يوفنتوس حول تأخره بهدف في الدقيقة 19 عن طريق أوزوني لفوز صعب، بعدما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35.

وخطف ألفارو موراتا نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 92.