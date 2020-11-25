برونو: لهذا السبب تركت تنفيذ ركلة الجزاء ضد باشاك شهير لـ راشفورد

أوضح برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد سبب تنازله عن فرصة تسجيل هاتريك خلال الفوز 4-1 على اسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، وترك فرصة تنفيذ ركلة جزاء لزميله ماركوس راشفورد.

الدولي البرتغالي متخصص ركلات الجزاء في يونايتد سجل هدفين في اللقاء قبل أن يتم احتساب ركلة جزاء لصالح راشفورد، لكن برونو لم يتقدم لتنفيذها كما هو المعتاد.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع كل لاعب يريد تسجيل هاتريك".

وأضاف "ولكن بعد مباراة وست بروميتش ألبيون، أخبرت راشفورد أنه سينفذ ركلة الجزاء التالية".

وتابع "راشفورد أحد أفضل الهدافين في دوري الأبطال هذا الموسم، أعتقد أنه سيكون من المهم بالنسبة له الاستمرار في التقدم ونيل المزيد من الثقة".

وأتم "كما قلت، لا يهم من يسدد ضربات الجزاء، الشيء الأكثر أهمية هو التسجيل. عندما يسجل الفريق، أسجل أنا أيضا".

واستضاف يونايتد منافسه التركي في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وكان يونايتد خسر من باشاك شهير في الجولة السابقة في تركيا بهدفين لهدف.

افتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء بتسديدة صاروخية في الدقيقة السابعة.

وأضاف الساحر البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد خطأ قاتل من حارس باشاك شهير الذي فشل في التصدي لعرضية ليسددها برونو الكرة بسهولة في الشباك.

وأكمل ماركوس راشفورد ثلاثية يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وقلص باشاك شهير النتيجة بهدف رائع من ركلة حرة سددها دينيز توروك بيسراه تصدى لها دافيد دي خيا لكن تقنية خط المرمى أكدت عبور الكرة بكامل محيطها الخط في الدقيقة 75.

وأتم دانييل جيمس رباعية يونايتد بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.