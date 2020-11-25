جوارديولا: علينا إسقاط أولمبياكوس لكي ننسى دوري الأبطال حتى فبراير المقبل

يستهدف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الفوز في مواجهة أولمبياكوس حتى يتأهل فريقه لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ويبدأ في التركيز على البطولات الأخرى.

سافر سيتي إلى اليونان وهو يعلم أن الفوز الرابع على التوالي في مرحلة المجموعات هذا الموسم سيضمن تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات.

وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المهم حسم التأهل لدور الـ16 من اليونان".

وأضاف "الفوز بالمباريات أمر مهم، والانتصار بهذا اللقاء سيجعلنا ننسى هذه المسابقة حتى فبراير والتركيز على المسابقات الأخرى وخاصة الدوري الإنجليزي".

وأكمل "لكن في الوقت نفسه، نحن نعرف مدى صعوبة دوري الأبطال".

ويقام دور الـ16 من دوري الأبطال في شهر فبراير بعدما تتوقف المسابقة في ديسمبر.

وأتم "سنحاول تجاوز أولمبياكوس والتأهل، ولكن في نفس الوقت نسترد عافيتنا، ونعود بمشاعر جيدة أنه يمكننا خلق الفرص وتسجيل الأهداف".

ويحتل سيتي المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات، علما بأنه لعب مباراة أقل، لكن الفريق سجل 10 أهداف فقط في 8 مباريات، في ظاهرة نادرة في وجود المدرب الإسباني.