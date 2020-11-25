مدافع ليفربول: علينا القتال بقوة أمام أتالانتا ونسيان الفوز 5-0 في إيطاليا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 13:41

كتب : FilGoal

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

يتوقع جويل ماتيب مدافع ليفربول ظهور فريق أتالانتا بوجه مغاير للذي ظهر به في مباراة الفريقين بإيطاليا قبل أسابيع.

ويحل أتالانتا ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد، بعدما خسر 0-5 على يد الحمر في مباراة الجولة الثالثة.

وقال ماتيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يشكل خط هجوم أتالانتا تهديدا لكل فريق في أوروبا، وعلينا أن نكون مستعدين لخوض مباراة صعبة".

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وأضاف "لا يمكننا المقارنة بين مباراة الأربعاء ومباراة إيطاليا التي انتصرنا فيها بخماسية نظيفة، فنحن نتحدث عن مواجهة جديدة تماماً".

وشدد المدافع الكاميروني "ستكون ليلة صعبة حقاً، يتعين علينا القتال بقوة منذ الثانية الأولى أمام الفريق الإيطالي".

ليفربول يمكنه حسم التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال بالفوز على أتالانتا في أنفيلد، فالفريق يملك 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

عن تأثير ديوجو جوتا على فريق يورجن كلوب، أوضح ماتيب "بالطبع أضاف لنا جوتا جودة كبيرة".

وأتم "يمكنك الآن التحسن والاستمتاع باللعب ضد أفضل اللاعبين في التدريبات، هذا التحدي ساعد الجميع على التحسن".

ليفربول أتالانتا
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