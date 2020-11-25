مدرب بايرن: نحترم سالزبورج كثيرا لكن من الصعب على أي خصم هزيمتنا

أوضح هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه يكن الاحترام لمنافسه سالزبورج النمساوي، لكنه يثق في قدرة فريقه على عبور أي عقبة.

ويحل سالزبورج ضيفا على بايرن في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هدفنا هو حجز مكاننا في دور الـ16، لكنها ستكون مهمة صعبة".

الفوز سيتأهل بالفريق البافاري لدور الـ16 من البطولة التي يحمل لقبها، إذ يملك 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد.

وأضاف "كان أداء سالزبورج جيدًا في المباراة الأولى. إنه فريق يضع الخصم تحت الضغط بشكل جيد، فالفريق النمساوي لديه حلول جيدة وسريعة في الاستحواذ".

وأردف "إنهم ليسوا بالمنافس السهل، ويعلمون كيفية الضغط على المنافس، ويهاجمون بشكل منظم عندما تكون لديهم الكرة، إنهم قادرون على المنافسة في دوري الأبطال".

وأكمل بطل الخماسية في العام الأخير "نكن لهم الاحترام اللازم ونحن على استعداد تام".

وأتم "من المهم للغاية أن يظهر كل لاعب أفضل ما لديه ويلعب من أجل الفريق، لأن ذلك يعطينا جودة كبيرة في الملعب ويجعل من الصعب على أي خصم هزيمتنا".