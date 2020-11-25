مفاتيح نهائي القرن - سرعة وقوة تحولات ديانج الهجومية.. وكيف يتصدى لها الزمالك

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح اللعب اليوم ومحور الحلقة، سيكون أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي الذي تحول لمحطة هامة في بناء هجمات الأهلي في فترة بيتسو موسيماني القصيرة وحتى في فترة ما قبل توقف نشاط الكرة مع ريني فايلر مدرب الأهلي السابق.

ديانج صنع هدف حسين الشحات المميز ضد الوداد في لقاء الإياب بنصف النهائي، كما صنع وسجل في انتصار الأهلي ضد بيراميدز مع ريني فايلر، كما صنع هدفا آخر ضد تليفونات بني سويف.

لكن مميزات ديانج تكمن في قدرته على قطع الكرة من الخصوم ومن ثم توجيهها ليبدأ الفريق هجمة بدلا من مداورتها في الخلف.

لكي نسلط الضوء بشكل أبرز على قدراته، ديانج يمتلك 873 تمريرة مكتملة بشكل عام من أصل 1010 محاولة، أرسل عرضيتين صحيحتين من أصل 7، وقام بـ49 مراوغة ناجحة من 51 خلال الموسم المنصرم من الدوري.

أرسل ديانج 26 تمريرة طويلة صحيحة من أصل 55، كما أرسل 845 تمريرة قصيرة صحيحة من أصل 948 تمريرة.

يمتلك ديانج خلال الموسم المنصرم من الدوري 8 محاولات صحيحة من أصل 20.

يتحدث ضياء السيد لاعب الأهلي السابق والمدرب العام لمنتخب مصر السابق لـFilGoal.com عن مميزات ديانج قائلا: "ميزتان هامتان لدى ديانج، الأولى هي قطع الكرة وإفساد هجمات المنافس، الثانية، التحول بتمريرة طولية مؤثرة، تأخذ معها 3-4 لاعبين".

وواصل "لديه أيضا اختراق جيد، لكنه لا يكتمل، ليس مهاريا بقدر امتلاكه للقوة".

وأكمل "يمتلك قوة بدنية في الاندفاع فيمر من بين اللاعبين، ويسدد أيضا على المرمى، لكن أهم شيء هو قطعه للكرة، معدل التحمل لديه عال جدا، والتمريرات الطولية مهمة للغاية. هناك لاعبون يمررون للجانبين أو للخلف، لكنه يتميز بالتمرير للأمام".

وتابع "في بعض المباريات قد لا يكون بنفس المميزات لكن في المجمل إحصائياته جيدة، لديه معدل استحواذ جيد، أحيانا يتوقف".

وأردف "مباراة 3-1 على سبيل المثال ضد الزمالك، تغير مركزه وبدا وكأنه لا يرى ما أمامه، كل قراراته كانت خطأ".

وواصل "لكن من الوارد ألا يكون لاعب في يومه، أمر طبيعي، لكن في المجمل؟ لديه مميزات عديدة".

ديانج استقبل الكرة من زملائه 764 مرة بشكل ناجح من أصل 769، وعلى الصعيد الدفاعي فاز بالكرة من الخصوم 317 مرة بمعدل 15.13 مرة في المباراة الواحدة واستعادها من الخصوم خلال الهجمات 218 مرة بمعدل 10.4 في المباراة الواحدة، واستخلص الكرة 38 بمعدل 1.81 استخلاص ناجح في المباراة.

لكن كيف يتمكن الزمالك من الحد من قدرات ديانج وتحييده؟

يجيب أحمد صالح لاعب الزمالك السابق عن ذلك الأمر قائلا: "أمر إيقاف لاعب بعينه لا يكون بمراقبة فردية، الزمالك لديه خط أمامي جيد، لكن لنحتسب بشكل الجبهة الكاملة واللاعب الذي يعوض لاعب".

وواصل "بمعنى، إن تقدم طارق حامد أو ساسي وهناك مساحة أمام ديانج فيجب أن يواجهه محمود علاء، هناك جانب كامل في الملعب".

وأكمل "الجانب الأيسر يبدأ من قلب الدفاع الأيسر ثم الظهير ثم الجناح ثم المهاجم، كل لاعب يغطي الآخر".

وأردف "لإيقاف لاعب مثل ديانج عليك أن تسترد الكرة التي قطعها منك سريعا، بجانب غلق المساحات".

واستطرد "الضغط السريع والعكسي مهم جدا، عليك ألا تمنحه وقتا أو مساحة، إن تقدم طارق فمحمود علاء موجود، إن لم يفعل يجب أن يكون هناك لاعب آخر".

وأكمل "ديانج لاعب متميز جدا في الشق الهجومي رغم مركزه، تلك نقطة قوة، لكن طارق يتفوق في الشق الدفاعي".

وتابع "أعتقد أن إيقاف ديانج سيأتي من خطة اللعب ككل وليس بلاعب بعينه، خاصة مع مركزه، نعم هو مفتاح لعب مهم للأهلي لكن إيقافه كما قلت بتغيير الرقابة ومع تحركات الفريق وتمركزه والتوازن في تلك الأمور".

وأتم "بسبب مركزه لا يمكنك تشكيل رقابة، لكن كما أقول، إن قطعت الكرة من مصطفى محمد هناك مثلا بنشرقي أو زيزو، إن تخطهما هناك ساسي وطارق إن حدث هناك محمود علاء، هذا هو التسلسل الذي يجب أن يحدث".

أرسل ديانج خلال الموسم الماضي في الدوري 14 تمريرة شكلت خطورة على المنافسين وخلق 16 فرصة.

**الأرقام مقدمة من موقع Korastats.