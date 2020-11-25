فيران توريس: سنحل مشكلة قلة الأهداف.. وأشعر بالراحة في اللعب كمهاجم

يثق فيران توريس لاعب مانشستر سيتي في تسجيل فريقه للمزيد من الأهداف في الفترة المقبلة، وكشف أنه يشعر بالراحة في اللعب كمهاجم وهو ليس مركزه الأصلي.

فريق بيب جوارديولا سجل 10 أهداف فقط في 8 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز الـ13 في المسابقة.

وقال توريس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تعرض بعض مهاجمينا للإصابات، لكننا نسجل الأهداف وإن كان ليس بالقدر الذي نرغب فيه".

وأضاف "لقد واجهنا خصوما أقوياء لكننا نعمل بجد لحل المشكلة وأنا متأكد من أن الأهداف ستصل".

وواصل "بالنسبة لي اللعب كمهاجم ليس مركزي الطبيعي لكني أشعر بالراحة، لقد سجلت أهدافا وهذا جيد".

وأردف "عندما تعمل بجد وتقدم تضحيات من أجل الفريق تحصل على المكافأة. سأستمر في العمل الجاد ومحاولة تسجيل الأهداف".

الدولي الإسباني البالغ من العمر 20 عاما تكيف سريعا مع فريق سيتي عقب انتقاله من فالنسيا الصيف الماضي.

وعن ذلك أوضح "لدى مانشستر سيتي فريق رائع من الموظفين لمساعدتك على الاستقرار في أسرع وقت ممكن".

وأكمل "زملائي في الفريق ساعدوني كثيرا أيضا، وخاصة اللاعبين الإسبان".

واستمر "إيريك جارسيا صديق مقرب لي لأنني أعرفه من المنتخب الإسباني، كذلك رودريجو، كل منهما ساعدني على الاستقرار".

وسجل توريس 3 أهداف في أول 3 مباريات في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما أحرز أول هاتريك له مع منتخب إسبانيا أمام ألمانيا الأسبوع الماضي.

وأتم "عندما انتقلت إلى سيتي كنت أعلم أيضا أن الأمر سيكون صعبا، تغيير الدوري، ودولة جديدة، لكني أعمل بجد كل يوم لذلك يثق فيَّ المدرب واللاعبون".

ويستعد سيتي لملاقاة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في اليونان.