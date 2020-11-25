بعد تواجده للعام الثالث على التوالي.. تاريخ صلاح مع جائزة الأفضل من فيفا

تواجد محمد صلاح نجم مصر وليفربول ضمن القائمة القصيرة للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

فما تاريخ صلاح مع الترشيحات وما الذي قدمه وصولا لترشحه الثالث على التوالي؟ هذا ما يرصده لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي.

الأفضل في 2018

صلاح كان ضمن قائمة قصيرة جاءت كالتالي:

هاري كين (توتنام – إنجلترا) – (حل عاشرا)

رافاييل فاران (ريال مدريد – فرنسا) – (حل تاسعا)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي – بلجيكا) – (حل ثامنا)

إدين هازارد (تشيلسي – بلجيكا) ـ (حل سابعا)

أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد – فرنسا) – (حل سادسا)

ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين) – (حل خامسا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا) – (حل رابعا)

ثم المراكز الثلاثة الأولى

لوكا مودريتش (ريال مدريد – كرواتيا) الأول، وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد\يوفنتوس – البرتغال) في المركز الثاني، وأخيرا محمد صلاح (ليفربول – مصر) في المركز الثالث.

ما الذي قدمه صلاح في ذلك العام؟

في ذلك العام صلاح مر بموسم استثنائي ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وسجل 44 هدفا في 52 مباراة بكل المسابقات وفاز بجائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين وأفضل لاعب في إفريقيا.

النجم المصري خاض 14 مباراة بقميص منتخب مصر خلال ذلك العام، سجل خلالها 8 أهداف منها هدفين في كأس العالم، كما صنع هدفين.

صلاح بعد ترشحيه ضمن الأفضل في 2018 قام بتغيير صورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وتويتر بقميص المقاولون العرب.

الأفضل في 2019

المرشحون الـ10 كانوا كالتالي:

هاري كين (توتنام – إنجلترا) – (حل عاشرا)

ماتيس دي ليخت (أياكس\يوفنتوس – هولندا) – (حل تاسعا)

إدين هازارد (تشيلسي\ريال مدريد – بلجيكا) – (حل ثامنا)

فرينكي دي يونج (أياكس\برشلونة – هولندا) – (حل سابعا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا) – (حل سادسا)

ساديو ماني (ليفربول – السنغال) – (حل خامسا)

محمد صلاح نجم مصر وليفربول حل في المركز الرابع بعدما حصد 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبرتغال صاحب المركز الثالث، وجاء فيرجيل فان دايك زميله في ليفربول ولاعب منتخب هولندا في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ثم ليونيل ميسي نجم برشلونة والأرجنتين في الصدارة برصيد 46 نقطة.

في ذلك الموسم حصد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز مجددا بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ28 عاما شارك في 52 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 27 هدفا وصنع 12.

ومع منتخب مصر خاض في ذلك العام 7 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

الأفضل في 2020

صلاح خلال الموسم الجاري حتى الإعلان عن ترشيحات الجائزة شارك في 13 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفا، و26 مباراة من الموسم الماضي الممتد، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 7 أهداف. ليكون المجموع 39 مباراة مع ليفربول بكل المسابقات سجل خلالها 24 هدفا وصنع 8 أهداف.

ولم يخض صلاح مع منتخب مصر خلال ذلك العام أي مباريات.