نوير وكورتوا وتير شتيجن يتنافسون على جائزة الحارس الأفضل لعام 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة حراس المرمى المتنافسين على جائزة الأفضل لعام 2020.

وشهدت القائمة تواجد 6 حراس مرمى أبرزهم الثنائي الألماني مانويل نوير ومارك أندري تير شتيجن والبلجيكي تيبو كورتوا.

ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يُسمح للجماهير بالتصويت حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة أسماء كل من:

مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ

مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد

يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد

كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان

أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول

وكان أليسون بيكر قد فاز بالجائزة في العام الماضي بعدما تفوق على تير شتيجن وإديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في شهر مايو الماضي بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتراجع عن قراره يوم 20 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يُقام الحفل بشكل افتراضي حفاظا على التباعد الاجتماعي.