صلاح ينافس رونالدو وميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل لعام 2020

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 11:25

كتب : محرر في الجول

الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2020، والتي شهدت تواجد محمد صلاح هداف ليفربول.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ومن المقرر أن يُعلن اسم الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يُسمح للجماهير بالتصويت حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة التي أعلنها "فيفا" 11 لاعبا، أبرزهم ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وشملت القائمة الأسماء التالية:

محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي

ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني

كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي

روبروت ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ الألماني

ساديو ماني، ليفربول الإنجليزي

سيرخيو راموس، ريال مدريد الإسباني

فيرجيل فان دايك، ليفربول الإنجليزي

نيمار، باريس سان جيرمان الفرنسي

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان الفرنسي

كيفن دي بروين، مانشستر سيتي الإنجليزي

تياجو ألكانتارا، بايرن ميونيخ الألماني

الظهور في قائمة الأفضل لا يعد الأول بالنسبة لمحمد صلاح.

فقد احتل صلاح المركز الثالث بعد لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو على الترتيب عام 2018.

وفي عام 2019، احتل صلاح المركز الرابع خلف ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة، وفان دايك وكريستيانو رونالدو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في شهر مايو الماضي بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتراجع عن قراره يوم 20 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يُقام الحفل بشكل افتراضي حفاظا على التباعد الاجتماعي.

محمد صلاح
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