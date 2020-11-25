لامبارد يتغنى باحترافية جيرو: عامل السن لا يؤثر عليه

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 11:05

كتب : محرر في الجول

جيرو - تشيلسي

أشاد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي بمهاجم الفريق أولييفيه جيرو، بعدما سجل هدفا قاتلا في شباك ستاد رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

هدف جيرو في الدقيقة 90+، كان سببا في فوز تشيلسي 2-1 على ستاد رين ليعود من فرنسا بنقاط المباارة الـ3 والتأهل لدور الـ16 للمسابقة الأوروبية؛ ليتسبب المهاجم الفرنسي في عبور الكتيبة الزرقاء بعدما شارك كبديل لتامي أبراهام.

وقال لامبارد عقب اللقاء: "لدي مشكلة وهي تواجد تامي (أبراهام) الذي يلعب جيدا وهو ما أظهره بوضوح في الموسم الماضي".

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وأضاف في تصريحات لشبكة قنوات "BT Sport": "دائما ما يلعب أولي (جيرو) باحترافية. لدي ثنائي هجومي يتنافسان على مركز واحد".

وواصل "لكنها مشكلة جيدة. أولي سيحصل على المزيد من الدقائق لأن لدينا جدول مزدحم ونلعب كل بضعة أيام".

وعن مشاركة جيرو كبديل، قال: "شعرت أنه سيعطي الفريق المزيد من الحيوية لذلك دفعت به. الشيء الذي يجعلك ترى ما فعله بعد الهدف (من احتفال) يوضح لك كيف يتصرف (جيرو) يوما بعد يوم ويُظهِر قيمته للفريق".

وتابع "يتدرب بطريقة توضح لك مدى احترافيته. عامل السن لا يؤثر عليه بأي شكل، بل يتطور ويصبح أفضل في كيفية الاعتناء بنفسه".

وأتم "يقدم لنا الكثير. ولحسن حظي أنه لاعب يقدم دائما مردود قوي حتى مع عدم مشاركته بشكل منتظم، وأعلم أنه قادر على فعل العديد من الأشياء حين يُطلب منه اللعب كما فعل اليوم".

وخسر جيرو مركزه في التشكيل الأساسي لصالح أبراهام الذي أصبح يشكل ثنائيا قويا مع تيمو فيرنر في خط هجوم تشيلسي.

ولعب جيرو 178 دقيقة فقط في الموسم الحالي منها 36 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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