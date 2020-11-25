مواعيد مباريات الأربعاء 25 نوفمبر 2020.. ريال مدريد يواجه إنتر وليفربول ضد أتالانتا

يواجه مانشستر سيتي نظيره أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في السابعة و55 دقيقة مساء. ويذاع على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويستضيف ليفربول نظيره أتالانتا ضمن منافسات نفس الجولة في العاشرة مساء. ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

ويحل ريال مدريد ضيفا على إنتر ميلان في نفس الموعد ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1" فيما يواجه بايرن ميونيخ نظيره ريد بول سالزبرج في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 5".

وتنطلق مواجهات الموسم الجديد 2020-2021 لدوري الدرجة الثانية لمجموعتي القاهرة وبحري. إذ يواجه الترسانة نظيره السكة الحديد في مواجهة كلاسيكية في الثانية والنصف ظهرا على قناة "النيل للرياضة".

كما يواجه نادي زد نظيره القناة في نفس الموعد، ومنتخب السويس ضد بورتو السويس وبتروجت ضد كوكاكولا.

وضمن مجموعة بحري في نفس الموعد يواجه الأولمبي نظيره سبورتنج فيما يواجه المنصورة نظيره بيلا، وألعاب دمنهور ضد حرس الحدود.

لمعرفة بقية مواعيد يوم الأربعاء من هنا.