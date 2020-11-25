كومان بعد تأهل برشلونة لدور الـ16: الآن نستطيع أن نكون سعداء

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 10:34

كتب : محرر في الجول

رونالد كومان مدرب برشلونة

أبدى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة سعادته بفوز فريقه على دينامو كييف برباعية دون رد في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

فوز برشلونة على الملعب الوطني في أوكرانيا، ضمن له التأهل لدور الـ16، على أن تُحسم صدارة المجموعة السابعة في الجولة الأخيرة.

وقال كومان عقب اللقاء: "حققنا ما كنا نبحث عنه وهو تحقيق نتيجة جيدة والتأهل لدور الـ16".

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وأضاف "الفريق أظهر قوة كبيرة. افتقدنا الحسم في الشوط الأول لكننا كنا فعالين في الشوط الثاني. الآن نستطيع أن نكون سعداء".

وأكمل "خططيا كنا أفضل منهم (دينامو كييف) في الشوط الأول خصوصا في خط الوسط. لعبنا بصلابة وتركيز".

وأشاد كومان بالمدافع الشاب أوسكار مينجويزا "لقد أظهر أنه لاعب يُعتمد عليه. كان يتدرب معنا منذ 5 أو 6 أسابيع وأعطانا مردود طيبا واليوم قدم أداء هائلا".

وأتم "لعبنا بشكل جماعي وهذا ما كنا نريد. اليوم رأينا فريق يبحث عن تسجيل الأهداف وبالفعل سجلنا 4، كما استطعنا إراحة عدد كبير من اللاعبين، وأثبت اللاعبون الصغار استحقاقهم بالحصول على دقائق للعب".

وكان كومان قد استبعد ليونيل ميسي من رحلة أوكرانيا لحصوله على المزيد من الراحة.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة حتى الآن بعد مرور 4 جولات، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس.

ويواجه برشلونة نظيره فرينكفاروزي في الجولة المقبلة على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست.

دوري أبطال أوروبا برشلونة
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