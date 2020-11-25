زد للاستثمار الرياضي يعلن الاستحواذ على نادي مصر لكرة القدم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

شركة زد

أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي عن استحواذها على أسهم الأغلبية في شركة مصر لكرة القدم المالكة لنادي "إف سي مصر".

ويأتي ذلك في إطار سعي شركة زد لامتلاك فريق كرة قدم محترف ينافس على البطولات المحلية والدولية.

وتشمل الصفقة ضم فريق مصر مواليد 99 ليصل عدد فرق "زد" لناشئي كرة القدم 10 فرق تم تشكيلها في وقت قياسي مما يشكل فرصة أفضل لتصعيد مواهب جديدة للدرجة الأولى.

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وأقامت شركة زد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تلك الخطوة حضور أعضاء مجلس إدارة النادي على رأسهم أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد اف سي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وهم؛ حسن عبده، هيثم عبد العظيم، أحمد دياب، محمد فاخر، عمرو محمود طاهر، سيف زاهر، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، عماد متعب، ومحمد زيدان.

كما أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي، عن اختيار أسامة نبيه، المدرب العام السابق للمنتخب المصري، قيادة نادي "زد اف سي"، نظراً لما يمتلكه المدرب القدير من خبرة واسعة اكتسبها من اللعب في فرق محلية وعالمية مما يجعله الاختيار المثالي لقيادة النادي، وتحقيق رؤيته لتطوير الفريق وتحقيق إنجازات محلية وعالمية.

نادي مصر زد
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