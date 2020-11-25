ثنائية هالاند وإيموبيلي تكتب انتصارا لـ دورتموند ولاتسيو قبل مواجهة الصدارة

حقق بوروسيا دورتموند ولاتسيو انتصارين في رابع جولات دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج وزينيت سان بطرسبرج على الترتيب.

انتصاران بفضل ثنائية من إرلينج هالاند وتشيرو إيموبيلي وضعت قدما لهمت في دور الـ16، قبل المواجهة المرتقبة بين أسود الفيستفاليا والنسور الأسبوع المقبل على صدارة المجموعة.

دورتموند في الصدارة برصيد 9 نقاط بينما يأتي خلفه لاتسيو برصيد 8 نقاط، من ثم كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفي الأخير زينيت برصيد نقطة واحدة.

بوروسيا دورتموند × كلوب بروج

هالاند حصل على كرة بينية من جادون سانشو وسدد كرة أرضية على يسار الحارس معلنا عن الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 18، والـ 200 في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح إرلينج أسرع لاعب يسجل 15 هدفا في دوري الأبطال خلال أول 12 مباراة متفوقا على البرازيلي أدريانو الذي سجل 11 هدفا في 12 مباراة.

وفي الدقيقة 45 أضاف سانشو هدفا ثانيا للأصفر والأسود من ركلة ثابتة مباشرة في شباك الفريق البلجيكي.

هالاند رفع رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية من دوري الأبطال بتسديدة قوية على يمين الحارس مستغلا كرة خاطئة عائدة من المدافع، مع مرور ساعة من عمر اللقاء.

ثنائية جعلت النرويجي البالغ 21 عاما يتفوق على أسماء كبيرة تهديفيا على المستوى الأوروبي مثل الظاهرة رونالدو 14 هدفا وزين الدين زيدان 14 وميروسلاف كلوزه 14 وأدريانو 14 ومايكل أوين 11.

إيرلينج هالاند وصل إلى هدفه رقم 6 بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في 4 مباريات فقط ويتربع على صدارة هدافي البطولة 🌟🔥 - إيرلينج هالاند 6 أهداف 🇳🇴 - ماركوس راشفورد 5 أهداف 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - ديوجو جوتا 4 أهداف 🇵🇹 pic.twitter.com/e4QBQjwu9u — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 24, 2020

لاتسيو × زينيت

وفي إيطاليا حقق لاتسيو فوزه الثاني أوروبيا الموسم الحالي متفوقا على زينيت سان بطرسبرج الروسي بنتيجة 3-1.

النسور تقدموا مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق تشيرو إيموبيلي بتسديدة صاروخية لم يتحرك لها الحارس.

وأصبح إيموبيلي رابع إيطالي يهز شباك زينيت في دوري أبطال أوروبا بعد أليساندرو ديل بييرو وستيفان الشعراوي وجوليو دوناتي.

وفي الدقيقة 22 أضاف ماركو بارولو الهدف الثاني للاتسيو بتسديدة صاروخية أرضية على يمين الحارس.

الدولي الروسي أرتيم دزيوبا قلص الفارق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25 لتسكن شباك بيبي رينا.

وفي الدقيقة 55 حصل إيموبيلي على ركلة جزاء انبرى لها وسدد بكل قوة على يمين الحارس معلنا عن الهدف الثاني له والثالث للاتسيو.