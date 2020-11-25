برشلونة يحسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال برباعية بدون ميسي.. ويوفنتوس يرافقه بهدف موراتا

حسم برشلونة ويوفنتوس تأهلهما إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

وتغلب برشلونة خارج ملعبه على دينامو كييف بأربعة أهداف دون رد، وفي غياب ليونيل ميسي نجم الفريق.

أما يوفنتوس فحسم بطاقة تأهله في الوقت القاتل بالفوز على فيرينكفاروس بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة يليه يوفنتوس بـ 9 نقاط عقب مرور 4 جولات بينما يتساوى دينامو كييف وفرينكفاروس بنقطة لكل منهما.

وافتتح برشلونة التسجيل متأخرا في الدقيقة 52 عن طريق سيرجينو ديست قبل أن يضيف مارتن برايثويت هدفين في الدقيقتين 57 ثم 70 من ركلة جزاء.

واختتم أنطوان جريزمان أهداف برشلونة في الدقيقة 92 بعد نزوله بديلا بـ 27 دقيقة.

أما يوفنتوس فحول تأخره بهدف في الدقيقة 19 عن طريق أوزوني لفوز صعب، بعدما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة في الدقيقة 35.

وخطف ألفارو موراتا نقاط المباراة بهدف قاتل في الدقيقة 92.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام فرينكفاروس بينما يحل يوفنتوس ضيفا على دينامو كييف.