صاروخ برونو بدأ كل شيء.. يونايتد يثأر من باشاك شهير بثلاثية

ثأر مانشستر يونايتد من منافسه إسطنبول باشاك شهير وتغلب عليه بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء.

واستضاف يونايتد منافهس التركي في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وكان يونايتد خسر من باشاك شهير في الجولة السابقة في تركيا بهدفين لهدف.

افتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء بتسديدة صاروخية في الدقيقة السابعة.

وأضاف الساحر البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد خطأ قاتل من حارس باشاك شهير الذي فشل في التصدي لعرضية ليسددها برونو الكرة بسهولة في الشباك.

وأكمل ماركوس راشفورد ثلاثية يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وقلص باشاك شهير النتيجة بهدف رائع من ركلة حرة سددها دينيز توروك بيسراه تصدى لها ديفيد دي خيا لكن تقنية خط المرمى أكدت عبور الكرة بكامل محيطها الخط في الدقيقة 75.

وأتم دانييل جيمس رباعية يونايتد بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط هجومي من يونايتد وتوغل راشفورد في منطقة الجزاء بعدما راوغ أكثر من مدافع لكن تسديدته تصدى لها الحارس.

ومن ركلة ركنية شتتها الدفاع التركي استغل برونو الأمر وسدد كرة صاروخية بيمناه على الطائر سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول ليونايتد في الدقيقة السابعة.

واصل يونايتد ضغطه وسجل راشفورد هدفا بعد بينية مميزة من برونو لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على اللاعب الإنجليزي في الدقيقة 12.

ومن كرة عرضية فشل حارس باشاك شهير في التصدى لها استغل برونو الأمر وسدد الكرة بسهولة في الشباك ليعلن عن هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه في الدقيقة 19.

استمر الزحف الهجومي للشياطين الحُمر وحصل راشفورد على ركلة جزاء بعد عرقلته.

وأعطى برونو الكرة لراشفورد بدلا من تسجيل الهاتريك ونجح الأخير في تسديدها بنجاح على يسار الحارس الذي قفز في الاتجاه المعاكس ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 35.

هدأت المباراة كثيرا في الشوط الثاني وكاد إدينسون كافاني يسجل هدفا رابعا بعدما راوغ أكثر من لاعب لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ظل اللقاء هادئا وسط تقدم يونايتد بثلاثية وشعوره بحسم اللقاء ومحاولات قليلة من باشاك شهير.

لكن في الدقيقة 75 حصل الضيوف على ركلة حرة سددها سددها دينيز توروك بيسراه بطريقة رائعة تصدى لها ديفيد دي خيا لكن تقنية خط المرمى أكدت عبور الكرة بكامل محيطها.

وكاد إدين فيسكا يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وأتم دانييل جيمس رباعية يونايتد بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من هجمة مرتدة سريعة.

باريس سان جيرمان X لايبزيج

وفي ملعب حديقة الأمراء فاز باريس سان جيرمان على لايبزيج الألماني بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

بتلك النتائج يتصدر يونايتد المجموعة الثامنة بتسع نقاط يليه بست نقاط سان جيرمان بالتساوي بفارق الأهداف عن ملاحقه لايبزيج.

فيما يأتي باشاك شهير رابعا بثلاث نقاط.