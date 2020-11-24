الإسماعيلي لـ في الجول: عرض عبد الرحمن مجدي للبيع بأعلى سعر؟ محض خيال

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 23:28

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

"عرض عبد الرحمن مجدي للبيع بأعلى سعر؟ محض خيال"، هكذا علق نادي الإسماعيلي لـ FilGoal.com عن حقيقة بيع لاعبه.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي قال لـ FilGoal.com: "متمسكون باستمرار عبد الرحمن مجدي ولا نفكر في الاستغناء عنه".

وتابع "لا صحة لما تردد بأن النادى عرض اللاعب للبيع لأعلى سعر فهو أمر محض خيال".

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وأضاف "اللاعب لم يجتمع مع تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى وبالتالى لم يطالب بزياده قيمة عقده".

وأردف "عبد الرحمن سينتظم فى التدريبات وغيابه بسب ظروف أسرية ومعاناته من التواء فى كاحل القدم".

وأوضح "ما يحدث هدفه الإضرار بمصلحة النادى بترديد أخبار غير صحيحة".

وأتم "نتمسك باللاعبين الأساسيين في الفريق وفى مقدمتهم عبد الرحمن مجدي".

الجناح البالغ 23 عاما شارك الموسم المنصرم في 31 مباراة مع الدراويش، سجل 8 أهداف وصنع 2.

وكان عبد الرحمن ضمن المنتخب الأولمبي الفائز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تأهل منها المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام الصيف المقبل.

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي في الدوري
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