فيفا: مشاركة مصر ضمن 22 منتخبا بكأس العرب 2021 في قطر

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على انطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات في ديسمبر 2021 بدولة قطر وبمشاركة مصر.

وكشف إنفانتينو عبر موقع فيفا عن مشاركة 22 منتخبا عربيا في البطولة المقرر إقامتها بالفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021.

وكان إنفانتينو في زيارة لملعب لوسيل المقرر أن يستضيف كأس العالم 2022 في قطر وقال رئيس فيفا: "أتوقع أن تجمع البطولة الإقليمية في 2021 ملايين من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم العربي".

وكشف "يسعدنا أن جميع الفرق 22 من جميع أنحاء العالم العربي قد وافقت على المشاركة في كأس العرب، المقرر أن يقام على ملاعب كأس العالم قطر 2022".

والمنتخبات 22 المشاركة هي مصر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وسيتم تقسيم الفرق الـ16 التي ستشارك في المرحلة النهائية إلى 4 مجموعات ويتأهل أول مركزين إلى ربع النهائي، وستقام بذلك 32 مباراة على مدار 18 يوما.

وقال حمد بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم: "تتطلع قطر لاستقبال 22 منتخباً عربياً ومشجعيهم، ومنحهم الفرصة ليكونوا ضمن المنتخبات المختارة التي ستختبر ما أعدته قطر لاستضافة كأس العالم".

وأضاف "سيتم التعامل مع المشجعين من جميع أنحاء المنطقة بنفس التجربة العالمية التي تنتظر المشجعين من جميع أنحاء العالم عندما يتوافدون إلى قطر للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم عام 2022".

وأتم تصريحاته "نرحب بأصدقائنا من الشرق الأوسط والعالم العربي للانضمام في ما سيكون معلمًا هامًا واختبارًا نهائيًا لاستعداداتنا ، على بعد عام واحد فقط من استضافة أول بطولة كأس عالم في المنطقة ".