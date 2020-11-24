الهدف القاتل يحسم تأهل تشيلسي وإشبيلية.. جيرو والحدادي في +90

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 22:05

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي

خطف أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي النقاط الثلاثة لفريقه بهدف قاتل في الدقيقة 91 أمام رين، بينما خطف منير الحدادي الفوز لفريق إشبيلية ضد كراسنودار في الدقيقة 95.

وجاء ذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب تشيلسي على رين بهدفين مقابل هدف واحد، كما انتهت مباراة كراسنودار وإشبيلية بنفس النتيجة.

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ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الثاني كراسنودار ثالثا بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن رين.

وافتتح تشيلسي التسجيل مبكرا أمام رين في الدقيقة 22 عن طريق هودسون أودوي وقبل نهاية الوقت الأصلي بقليل نجح جويراسي في تسجيل التعادل القاتل في الدقيقة 85.

لكن نجح أوليفيه جيرو في خطف نقاط المباراة الثلاثة للبلوز بهدف قاتل في الدقيقة 91.

أما إشبيلية فكان قد تقدم مبكرا عن طريق إيفان راكيتيتش في الدقيقة الرابعة وتعادل وانديرسون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 95 وقبل ثواني من نهاية اللقاء خطف منير الحدادي الفوز بهدف قاتل.

ويستضيف إشبيلية الأسبوع المقبل فريق تشيلسي لحسم قمة المجموعة بعد ضمان الفريقين التأهل لثمن النهائي.

ليلة الأبطال تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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