استراحة ليلة الأبطال – يونايتد (3) - (0) باشاك شهير.. رونالدو يتعادل ليوفنتوس
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:53
كتب : FilGoal
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دينامو كييف X برشلونة
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.
يوفنتوس X فرينكفاروزي
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق35: جووول رونالدو يدرك التعادل ليوفنتوس.
ق19: جووول أول لفرينكفاروزي عن طريق ميورتو أوزوني.
انطلاق المباراة.
مانشستر يونايتد X إسطنبول باشاك شهير
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نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بثلاثية دون رد.
ق35: جووول راشفورد يسجل الهدف الثالث ليونايتد من ركلة جزاء.
ق34: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة راشفورد.
ق20: جووول برونو يسجل الهدف الثاني ليونايتد إثرن خطأ فادح من حارس مرمى باشاك شهير بعد فشله في التصدى لعرضية.
ق12: هدف ملغي ليونايتد بداعي التسلل على راشفورد.
ق7: جووول بووووم برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة صاروخية على الطائر.
انطلاق المباراة.
باريس سان جيرمان X لايبزيج
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نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد.
ق11: جووول أول لسان جيرمان من نيمار من ركلة جزاء.
انطلاق المباراة.