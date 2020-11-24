مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (2) - (0) باشاك شهير.. برشلونة ضد دينامو كييف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

دينامو كييف X برشلونة

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انطلاق المباراة.

يوفنتوس X فرينكفاروزي

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انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X إسطنبول باشاك شهير

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ق20: جووول برونو يسجل الهدف الثاني ليونايتد إثرن خطأ فادح من حارس مرمى باشاك شهير بعد فشله في التصدى لعرضية.

ق12: هدف ملغي ليونايتد بداعي التسلل على راشفورد.

ق7: جووول بووووم برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة صاروخية على الطائر.

انطلاق المباراة.

باريس سان جيرمان X لايبزيج

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ق11: جووول أول لسان جيرمان من نيمار من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.