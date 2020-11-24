انتهت ليلة الأبطال – يونايتد (4) - (1) باشاك شهير.. دينامو كييف (0) - (4) برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

دينامو كييف X برشلونة

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة برباعية دون رد.

ق90+2: جووول رابع لبرشلونة عن طريق جريزمان.

ق70: جووول ثالث لبرشلونة من ركلة جزاء سجلها برايثوايت.

ق57: جووول مارتن برايثوايت يسجل الهدف الثاني للبلوجرانا.

ق52: جووول سيرجينو ديست يسجل الهدف الأول لبرشلونة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس X فرينكفاروزي

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نهاية المباراة بانتصار يوفنتوس بهدفين لهدف.

ق90+2: جووول قاتل ليوفنتوس سجله موراتا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق35: جووول رونالدو يدرك التعادل ليوفنتوس.

ق19: جووول أول لفرينكفاروزي عن طريق ميورتو أوزوني.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X إسطنبول باشاك شهير

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بأربعة أهداف لهدف.

ق90+2: جووول رابع ليونايتد من دانييل جيمس.

ق75: جووول أول لباشاك شهير من ركلة حرة رائعة عن طريق دينيز توروك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بثلاثية دون رد.

ق35: جووول راشفورد يسجل الهدف الثالث ليونايتد من ركلة جزاء.

ق34: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة راشفورد.

ق20: جووول برونو يسجل الهدف الثاني ليونايتد إثرن خطأ فادح من حارس مرمى باشاك شهير بعد فشله في التصدى لعرضية.

ق12: هدف ملغي ليونايتد بداعي التسلل على راشفورد.

ق7: جووول بووووم برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة صاروخية على الطائر.

انطلاق المباراة.

باريس سان جيرمان X لايبزيج

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نهاية المباراة بانتصار سان جيرمان بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد.

ق11: جووول أول لسان جيرمان من نيمار من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.