انتهت ليلة الأبطال – يونايتد (4) - (1) باشاك شهير.. دينامو كييف (0) - (4) برشلونة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:53

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد - إيفرتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأبرز مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

دينامو كييف X برشلونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار برشلونة برباعية دون رد.

ق90+2: جووول رابع لبرشلونة عن طريق جريزمان.

ق70: جووول ثالث لبرشلونة من ركلة جزاء سجلها برايثوايت.

ق57: جووول مارتن برايثوايت يسجل الهدف الثاني للبلوجرانا.

ق52: جووول سيرجينو ديست يسجل الهدف الأول لبرشلونة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس X فرينكفاروزي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار يوفنتوس بهدفين لهدف.

ق90+2: جووول قاتل ليوفنتوس سجله موراتا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق35: جووول رونالدو يدرك التعادل ليوفنتوس.

ق19: جووول أول لفرينكفاروزي عن طريق ميورتو أوزوني.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد X إسطنبول باشاك شهير

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار يونايتد بأربعة أهداف لهدف.

ق90+2: جووول رابع ليونايتد من دانييل جيمس.

ق75: جووول أول لباشاك شهير من ركلة حرة رائعة عن طريق دينيز توروك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بثلاثية دون رد.

ق35: جووول راشفورد يسجل الهدف الثالث ليونايتد من ركلة جزاء.

ق34: ركلة جزاء ليونايتد بعد عرقلة راشفورد.

ق20: جووول برونو يسجل الهدف الثاني ليونايتد إثرن خطأ فادح من حارس مرمى باشاك شهير بعد فشله في التصدى لعرضية.

ق12: هدف ملغي ليونايتد بداعي التسلل على راشفورد.

ق7: جووول بووووم برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة صاروخية على الطائر.

انطلاق المباراة.

باريس سان جيرمان X لايبزيج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار سان جيرمان بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد.

ق11: جووول أول لسان جيرمان من نيمار من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.

برشلونة يوفنتوس مانشستر يونايتد سان جيرمان ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي: لم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن عدد الجمهور في القمة 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
زد للاستثمار الرياضي يعلن الاستحواذ على نادي مصر لكرة القدم 19 دقيقة | الدوري المصري
ثنائية هالاند وإيموبيلي تكتب انتصارا لـ دورتموند ولاتسيو قبل مواجهة الصدارة 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يحسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال برباعية بدون ميسي.. ويوفنتوس يرافقه بهدف موراتا 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صاروخ برونو بدأ كل شيء.. يونايتد يثأر من باشاك شهير بثلاثية 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: عرض عبد الرحمن مجدي للبيع بأعلى سعر؟ محض خيال ساعة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش الأفضل في السويد للمرة الـ 12 ويهديها للجمهور ويعلق: أهدف للفوز بالجائزة بعمر الـ 50 2 ساعة | الدوري الإيطالي
فيفا: مشاركة مصر ضمن 22 منتخبا بكأس العرب 2021 في قطر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 إصابة أجايي في مران الأهلي
قد ينال إعجابك