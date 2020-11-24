الجمعية العمومية لم تكتمل.. وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:36

كتب : حسام نور الدين

الجمعية العمومية للنادي الأهلي

فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية برئاسة محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصري وطارق ربيع عضو اللجنة والوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، ومحمد صلاح الدين عضو اللجنة أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضوا.

فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة بحضور 5000 عضوا أو 10% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 175408 أعضاء.

أخبار متعلقة
مفاتيح نهائي القرن - مجهود وسرعة مرتدات زيزو.. وكيف يتعامل الأهلي معها التتويج الأخير - عبد المنعم لـ في الجول: فرحة ما بعدها فرحة.. ومواجهة الأهلي 50:50 استعدادا للموسم الجديد.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق

وبالتالي تقر الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالآتي:

١- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة

٢- شركة استاد الأهلي على مساحة ٦٠ فدان بأرض النادي بالشيخ زايد لتكون قيمة الأرض هي حصة النادي الاهلي العينية في الشركة.

على أن تكون الحصة الحاكمة في الشركات للنادي الأهلي ليصبح أول نادي جماهيري في مصر يطلق شركاته المساهمة وفقاً لقانون الرياضة الجديد

وسيناقش مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه أول ديسمبر التنفيذ بعد موافقة الجمعية العمومية.

الأهلي الجمعية العمومية
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش الأفضل في السويد للمرة الـ 12 ويهديها للجمهور ويعلق: أهدف للفوز بالجائزة بعمر الـ 50 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
فيفا: مشاركة مصر ضمن 22 منتخبا بكأس العرب 2021 في قطر 26 دقيقة | مصر
الهدف القاتل يحسم تأهل تشيلسي وإشبيلية.. جيرو والحدادي في +90 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (3) - (0) باشاك شهير.. رونالدو يتعادل ليوفنتوس 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تحديد تفاصيل مواجهتي المقاولون العرب وأرتا سولار 7 في الكونفدرالية 59 دقيقة | الكونفدرالية
الجمعية العمومية لم تكتمل.. وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال ساعة | الدوري المصري
قذيفة صلاح في إيفرتون تجلب له جائزة هدف الشهر في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: سنحاول التغلب على سلبياتنا بغياب راموس قبل النهائي أمام إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 إصابة أجايي في مران الأهلي
قد ينال إعجابك