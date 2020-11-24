الجمعية العمومية لم تكتمل.. وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:36

كتب : حسام نور الدين

الجمعية العمومية للنادي الأهلي

فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية برئاسة محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصري وطارق ربيع عضو اللجنة والوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، ومحمد صلاح الدين عضو اللجنة أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضوا.

فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة بحضور 5000 عضوا أو 10% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 175408 أعضاء.

أخبار متعلقة
استعدادا للموسم الجديد.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا مفاتيح نهائي القرن - مجهود وسرعة مرتدات زيزو.. وكيف يتعامل الأهلي معها التتويج الأخير - عبد المنعم لـ في الجول: فرحة ما بعدها فرحة.. ومواجهة الأهلي 50:50 خبر في الجول - سلبية مسحة لاعبي الأهلي باستثناء المصابين في وقت سابق

وبالتالي تقر الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالآتي:

١- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة

٢- شركة استاد الأهلي على مساحة ٦٠ فدان بأرض النادي بالشيخ زايد لتكون قيمة الأرض هي حصة النادي الاهلي العينية في الشركة.

على أن تكون الحصة الحاكمة في الشركات للنادي الأهلي ليصبح أول نادي جماهيري في مصر يطلق شركاته المساهمة وفقاً لقانون الرياضة الجديد

وسيناقش مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه أول ديسمبر التنفيذ بعد موافقة الجمعية العمومية.

الأهلي الجمعية العمومية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي لـ في الجول: مسحة جديدة للفريق الأول الأحد 38 دقيقة | الدوري المصري
عبد الهادي: الزمالك يثبت إنه لا يتأثر بالغيابات.. وعمر السعيد رائع 48 دقيقة | الدوري المصري
روقا: من الشرف لي اللعب في مكان فرجاني ساسي ساعة | الدوري المصري
طولان: على مدحت عبد الهادي أن يعي حجم الزمالك.. والظلم أسوأ إحساس في العالم ساعة | الدوري المصري
أيمن يونس للاعبي الزمالك بعد الفوز على إنبي: نتيجة مقبولة أمام فريق قوي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر باتشيكو: أريدكم أن تتذكروا حملتي لتحسين الملاعب بعد 10 سنوات.. وأهدي الفوز لـ حازم إمام ساعة | الدوري المصري
في مباراة الأهداف الستة.. تعادل مثير بين برايتون وولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) سيلتا فيجو.. دخول هازارد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 3 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 4 قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك
قد ينال إعجابك