الجمعية العمومية لم تكتمل.. وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

فوضت الجمعية العمومية للنادي الأهلي مجلس الإدارة لاعتماد جدول الأعمال المعلن عن الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية الذي عقد اليوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية برئاسة محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية المصري وطارق ربيع عضو اللجنة والوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، ومحمد صلاح الدين عضو اللجنة أن عدد الأعضاء الذين قاموا بالتسجيل في الكشوف 2994 عضوا.

فيما لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب للمناقشة بحضور 5000 عضوا أو 10% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 175408 أعضاء.

وبالتالي تقر الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالآتي:

١- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم شركة مساهمة

٢- شركة استاد الأهلي على مساحة ٦٠ فدان بأرض النادي بالشيخ زايد لتكون قيمة الأرض هي حصة النادي الاهلي العينية في الشركة.

على أن تكون الحصة الحاكمة في الشركات للنادي الأهلي ليصبح أول نادي جماهيري في مصر يطلق شركاته المساهمة وفقاً لقانون الرياضة الجديد

وسيناقش مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه أول ديسمبر التنفيذ بعد موافقة الجمعية العمومية.