مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: سنحاول التغلب على سلبياتنا بغياب راموس قبل النهائي أمام إنتر

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

وصف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد مواجهة إنتر ميلان غدا الأربعاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا بالنهائية وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إنتر في ملعب جوسيبي مياتزا لحساب الجموعة الثانية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن شاختار دونتسيك الثاني ونقطة عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

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فيما يأتي إنتر رابعا بعدما جمع نقطتين فقط.

وقال زيدان ردا على سلبية أرقام فريقه عندما يغيب سيرجيو راموس قائد اللوس بلانكوس: "سنحاول التغلب على ذلك الأمر".

وأضاف "كلنا يعلم من هو راموس ولكن علينا كسر تلك السلسلة من الأرقام السلبية بدونه، وسنحاول الحصول على نتيجة إيجابية".

وشدد "لن نلعب على التعادل بل نلعب كل المباريات لتحقيق الفوز".

ويغيب راموس عن ريال مدريد لإصابته في العضلة الخلفية تعرض لها خلال التوقف الدولي الأخير في لقاء منتخب بلاده إسبانيا أمام ألمانيا.

ويحظى ريال مدريد بسجل سييء في دوري أبطال أوروبا بدون راموس، إذ أن الفريق خسر سبع مباريات من آخر ثمانية غاب فيهم اللاعب المخضرم.

وعما يثار حول مبادلة لاعب ريال مدريد إيسكو بنظيره في إنتر ميلان كريستيان إيركسن قال: "نحن سعداء بوجود إيسكو وهو مازال لاعبا لنا ولكنني لا أعلم إلى متى".

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