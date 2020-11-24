التشكيل - تغييرات دفاعية في يوفنتوس وبرشلونة.. وكافاني أساسي لأول مرة مع مانشستر يونايتد

تغييرات على المستوى الدفاعي لـ يوفنتوس وبرشلونة وظهور أساسي لأول مرة لـ إدينسون كافاني في تشكيل مانشستر يونايتد وثلاثي هجوم مرعب لـ باريس سان جيرمان في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

وإليكم أبرز تشكيلات الفرق في مباريات دوري أبطال أوروبا أوروبا

تشكيل برشلونة

ويغيب عن برشلونة أمام دينامو كييف الأوكراني كل من رونالد أراوخو وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي في الدفاع بسبب الإصابة، وأيضا سيرخيو روبرتو.

بينما غاب ليونيل ميسي عن السفر إلى أوكرانيا للحصول على راحة، وكذلك الهولندي فرينكي دي يونج.

ويشارك أوسكار مينجويزا في قلب الدفاع لأول مرة بقميص برشلونة لتعويض الغيابات الدفاعية.

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: سيرجينو ديست –كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا - فيربو جونيور

الوسط: كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – فيليبي كوتينيو

الهجوم: ترينكاو - مارتن برايثوايت – بيدري

كوتينيو يقود تشكيل برشلونة في غياب ميسي والعديد من التغييرات ضد دينامو كييف 🔴#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/N03fsQZcTT — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 24, 2020

تشكيل يوفنتوس

ويخوض ماتيس دي ليخت مباراته الأولى أوروبيا ضد فيرنيفروتشي المجري هذا الموسم عقب تعافيه من الإصابة بشكل كامل ولتعويض غيابات الدفاع التي تضرب السيدة العجوز.

الهولندي خاض مباراة كالياري كاملة لتعويض غياب جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي ومريي ديميرال.

بينما يبدأ البرازيلي أليكس ساندرو أساسيا لأول مرة الموسم الحالي بعدما لعب لمدة 6 دقائق أمام كالياري في الدوري الإيطالي.

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: خوان كوادرادو – دانيلو – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو

الوسط: فيدريكو بيرنارديسكي - رودريجو بنتانكور – أرتور ميلو – ويستون مكيني

الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو

تشكيل مانشستر يونايتد

في الهجوم يبدأ كافاني لأول مرة أساسيا في تشكيل الشياطين الحمر وإلى جواره ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

ويسعى مانشستر يونايتد لتعويض الخسارة المفاجئة ذهابا بنتيجة 2-1 أمام إسطنبول باشاك شهير التركي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: أليكس تيلليس – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديش – دوني فان دي بيك – فريد

الهجوم: أنتوني مارسيال – إدينسون كافاني – ماركوس راشفورد

تشكيل باريس سان جيرمان

ثلاثي الهجوم الباريسي المرعب يتواجد في مواجهة ريد بول لايبزج الألماني.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ميتشيل باكير –عبده ديالو – ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي

الوسط: لياندرو باريديس – أندير هيريرا - دانيلو

الهجوم: أنخيل دي ماريا – نيمار – كيليان مبابي