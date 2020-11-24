التشكيل - تغييرات دفاعية في يوفنتوس وبرشلونة.. وكافاني أساسي لأول مرة مع مانشستر يونايتد
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 21:07
كتب : FilGoal
تغييرات على المستوى الدفاعي لـ يوفنتوس وبرشلونة وظهور أساسي لأول مرة لـ إدينسون كافاني في تشكيل مانشستر يونايتد وثلاثي هجوم مرعب لـ باريس سان جيرمان في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.
وإليكم أبرز تشكيلات الفرق في مباريات دوري أبطال أوروبا أوروبا
تشكيل برشلونة
ويغيب عن برشلونة أمام دينامو كييف الأوكراني كل من رونالد أراوخو وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي في الدفاع بسبب الإصابة، وأيضا سيرخيو روبرتو.
بينما غاب ليونيل ميسي عن السفر إلى أوكرانيا للحصول على راحة، وكذلك الهولندي فرينكي دي يونج.
ويشارك أوسكار مينجويزا في قلب الدفاع لأول مرة بقميص برشلونة لتعويض الغيابات الدفاعية.
حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن
الدفاع: سيرجينو ديست –كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا - فيربو جونيور
الوسط: كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – فيليبي كوتينيو
الهجوم: ترينكاو - مارتن برايثوايت – بيدري
كوتينيو يقود تشكيل برشلونة في غياب ميسي والعديد من التغييرات ضد دينامو كييف 🔴#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/N03fsQZcTT— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) November 24, 2020
تشكيل يوفنتوس
ويخوض ماتيس دي ليخت مباراته الأولى أوروبيا ضد فيرنيفروتشي المجري هذا الموسم عقب تعافيه من الإصابة بشكل كامل ولتعويض غيابات الدفاع التي تضرب السيدة العجوز.
الهولندي خاض مباراة كالياري كاملة لتعويض غياب جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي ومريي ديميرال.
بينما يبدأ البرازيلي أليكس ساندرو أساسيا لأول مرة الموسم الحالي بعدما لعب لمدة 6 دقائق أمام كالياري في الدوري الإيطالي.
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني
الدفاع: خوان كوادرادو – دانيلو – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو
الوسط: فيدريكو بيرنارديسكي - رودريجو بنتانكور – أرتور ميلو – ويستون مكيني
الهجوم: باولو ديبالا – كريستيانو رونالدو
💺⭐️ بدلاء يوفنتوس: بنسوليو، فرانكو ويبر، دراجوشين، فرابوتا، رامسي ، رابيو، كييزا، بورتانوفا، كولوسيفسكي، موراتا#فورزا_يوفي #JuveFerencvaros #JuveUCL— JuventusFC (@Juventusfcar) November 24, 2020
تشكيل مانشستر يونايتد
في الهجوم يبدأ كافاني لأول مرة أساسيا في تشكيل الشياطين الحمر وإلى جواره ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.
ويسعى مانشستر يونايتد لتعويض الخسارة المفاجئة ذهابا بنتيجة 2-1 أمام إسطنبول باشاك شهير التركي.
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: أليكس تيلليس – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – آرون وان بيساكا
الوسط: برونو فيرنانديش – دوني فان دي بيك – فريد
الهجوم: أنتوني مارسيال – إدينسون كافاني – ماركوس راشفورد
تشكيل الشياطين لليلة الأبطال! ✨#يونايتد #دوري_الأبطال— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 24, 2020
تشكيل باريس سان جيرمان
ثلاثي الهجوم الباريسي المرعب يتواجد في مواجهة ريد بول لايبزج الألماني.
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: ميتشيل باكير –عبده ديالو – ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي
الوسط: لياندرو باريديس – أندير هيريرا - دانيلو
الهجوم: أنخيل دي ماريا – نيمار – كيليان مبابي