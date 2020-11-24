هاندانوفيتش: إنتر يحتاج سبع نقاط من أجل التأهل

يرى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر أن فريقه يحتاج إلى سبع نقاط من أجل التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

سمير هاندانوفيتش النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

ويتذيل إنتر ترتيب مجموعته بنقطتين بعد ثلاث مباريات وبفارق ثلاث نقاط فقط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

وقال هاندانوفيتش في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "نحتاج إلى سبع نقاط من أجل التأهل، وهناك ثلاث مباريات متبقية وكل شئ على المحك".

وأضاف "أهمية مباراة الغد أمر أساسي أمام ريال مدريد، فأنت بحاجة إلى كل شئ".

وكان إنتر قريبا من حصد نقطة أمام ريال مدريد بعد تحويل تأخره بهدفين دون رد لتعادل، قبل أن يسجل رودريجو هدفا قاتلا ويضمن الفوز لأصحاب الأ{ض.

وتابع حارس مرمى إنتر "في مباراة الذهاب لعبنا بشكل جيد، ولكن للأسف هذه المواقف تصنع الفارق في كرة القدم".

وشدد هاندانوفيتش "يجب أن نكون أفضل في هذا، لا أعتقد أن هذا غير ممكن".

وأتم تصريحاته "عندما لا نفعل ذلك يمكن أن تتعرض للصعوبة، وفي بداية هذا الموسم حدث ذلك ثلاث أو أربع مرات بالفعل".