المصري لـ في الجول: كازادي يستعد للسفر إلى القاهرة لإتمام التعاقد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 19:33

كتب : أيمن عيد

فرانسيس كازادي كاسينجو - الوداد

يستعد الكونغولي فرانسيس كازادي للسفر إلى القاهرة من أجل الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي.

وصرّح أحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري لـ FilGoal.com، قائلا: "وصلنا لاتفاق نهائي مع مهاجم الوداد البيضاوي المغربي".

وتابع "اللاعب يُجري حاليا مسحة فيروس كورونا في المغرب استعدادا للسفر إلى القاهرة".

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وأتم "حال وصوله سنتمم الاتفاق بشكل نهائي وسيخضع اللاعب لكشف طبي لإنهاء الصفقة".

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد كشفت من قبل تقدم المصري بعرض قيمته 260 ألف دولار لضم اللاعب من صفوف الوداد الذي أقنع لاعبه بالانتقال لصفوف الفريق البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.

فرانسيس كازادي المصري الوداد
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