كرة سلة - المدير الفني الإسباني للزمالك يصل فجر الأربعاء

يصل الإسباني أجوستن بوش المدير الفني الجديد لفريق سلة الزمالك إلى القاهرة فجر الأربعاء.

وأتم الزمالك اتفاقه مع أجوستن لإدارة فريق رجال السلة في الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد أعلن إقالة طارق سليم المدير الفني للفريق بعد الاجتماع مع لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري المرتبط لرجال السلة في منتصف ديسمبر المقبل.

وكان قد تم تأجيل بطولة إفريقيا لأجل غير مسمى والمقرر أن يشارك بها الزمالك كحامل لقب الدوري المصري لموسم 2018-2019.