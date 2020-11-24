كرة سلة - المدير الفني الإسباني للزمالك يصل فجر الأربعاء

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 19:11

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الاتحاد - كرة سلة

يصل الإسباني أجوستن بوش المدير الفني الجديد لفريق سلة الزمالك إلى القاهرة فجر الأربعاء.

وأتم الزمالك اتفاقه مع أجوستن لإدارة فريق رجال السلة في الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد أعلن إقالة طارق سليم المدير الفني للفريق بعد الاجتماع مع لاعبي الفريق.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الإعلان عن مواعيد استكمال مباريات دوري المرتبط والكأس والسوبر كرة سلة - إصابة حاتم بحيري بـ فيروس كورونا كرة سلة - مصر تدرس طلب التقدم لاستضافة كأس العالم للشباب كرة سلة - إصابة هيثم كمال بالتواء شديد في الكاحل خلال مباراة ودية بمعسكر المنتخب

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري المرتبط لرجال السلة في منتصف ديسمبر المقبل.

وكان قد تم تأجيل بطولة إفريقيا لأجل غير مسمى والمقرر أن يشارك بها الزمالك كحامل لقب الدوري المصري لموسم 2018-2019.

كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: سنحاول التغلب على سلبياتنا بغياب راموس قبل النهائي أمام إنتر 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - تغييرات دفاعية في يوفنتوس وبرشلونة.. وكافاني أساسي لأول مرة مع مانشستر يونايتد 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التتويج الأخير – شريف عبد الفضيل يحكي لـ في الجول عندما قال لأبو تريكة: هل جُننت؟ 33 دقيقة | حكايات في الجول
فونت المرشح لرئاسة برشلونة يتحدث عن بقاء ميسي وعودة جوارديولا ومنصب لـ تشابي مثل فيرجسون 54 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – الزمالك يستبعد ضم مدربا مصريا للقمة بعد إصابة أيمن عبد العزيز بكورونا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مفاتيح نهائي القرن – من بدلاء للمنافسة على منتخب مصر.. الشناوي ضد أبو جبل ساعة | تقرير في الجول
هاندانوفيتش: إنتر يحتاج سبع نقاط من أجل التأهل ساعة | دوري أبطال أوروبا
المصري لـ في الجول: كازادي يستعد للسفر إلى القاهرة لإتمام التعاقد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الاتحاد الإفريقي يوضح لـ في الجول موقف حضور مرتضى لنهائي الأبطال 2 نهائي القرن – مدرب بلاتينوم السابق: أتوقع تتويج الأهلي لسببين رغم قلبي الذي يميل لـ الزمالك 3 رسائل من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل نهائي القرن.. ورد شيكابالا 4 إصابة أجايي في مران الأهلي
قد ينال إعجابك