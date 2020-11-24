في الدرجة الثانية - الزرقا يضم محمد عادل جمعة

أعلن نادي الزرقا تعاقده مع محمد عادل جمعة ظهير الزمالك والإسماعيلي السابق.

ويلعب نادي الزرقا في مجموعة بحري للقسم الثاني ويستهل مواجهاته في موسم 2020-2021 بلقاء طنطا.

وصرّح أيمن نعناع المشرف على الكرة بنادي الزرقا لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع محمد عادل جمعة في صفقة انتقال حر".

وتابع "أرسلنا طلبا للحصول على البطاقة الدولية الخاصة به لقيده في قائمة الفريق بعد احترافه في الدوري التونسي في اتحاد بن قردان الموسم الماضي".

وأتم "قيدّنا 19 لاعبا في قائمة الفريق الأولى وأضفنا 8 في القائمة الثانية، استعدادا لمواجهة الجولة الأولى أمام طنطا".

محمد عادل جمعة البالغ 27 عاما خاض 86 مباراة في الدوري المصري بقمصان المقاولون العرب والمصري والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش والإسماعيلي.

الظهير الأيسر لعب مباراة واحدة بقميص اتحاد بن قردان الموسم الماضي في الدوري التونسي.