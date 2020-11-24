كاسيميرو: نعلم أن المجموعة صعبة.. ولا يزال الطريق طويلا

يرى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن مجموعة فريقه في دوري أبطال أوروبا صعبة، وأن الطريق لا يزال طويلا لحسم التأهل.

كاسيميرو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

تعافى كاسيميرو في الوقت المناسب لمواجهة إنتر غدا الأربعاء ويهدف لاعب الوسط لتحقيق الفوز المهم.

وقال كاسيميرو في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي الرسمي: "نعلم أننا في مجموعة صعبة وندرك الخطر جيدا".

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة عن شاختار دونتيسك وريال مدريد، بينما إنتر في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وتابع كاسيميرو "مونشنجلادباخ قدم أداءا جيدا في ألمانيا وإنتر فريق رائع ويملك مدرب لديه أفكار واضحة".

وكشف "كنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لكننا كنا أقوياء ذهنيا وركزنا على الفوز".

وأتم كامسيميرو تصريحاته "نحن ندرك أنه لا يزال الطريق طويلا لنقطعه، لكن هذا الفوز كان مهما للغاية".